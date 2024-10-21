Азербайджан увеличил расходы на обслуживание государственного долга и обязательств на 82%
Азербайджан увеличил расходы на обслуживание государственного долга и обязательств на 82%
Расходы государственного бюджета Азербайджана на обслуживание государственного долга и обязательств в январе-сентябре 2024 года составили 1 295,5 млн. манатов.
Как сообщило Министерство финансов, это на 81,5% больше, чем за тот же период 2023 года.
За 9 месяцев расходы, связанные с обслуживанием внешнего государственного долга, составили 1 125,2 миллиона манатов и 170,3 миллиона манатов на обслуживание внутреннего государственного долга. Это соответственно на 90,1% и 39,8% больше, чем год назад.
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