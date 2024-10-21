В ближайшие сутки будет дождливо

В ближайшие сутки будет дождливо

Начавшийся в Баку 21 октября дождь продлится до полудня 22 числа. В ряде мест Абшерона осадки будут интенсивными с грозами.

В регионах страны дожди продлятся до 23 октября. На большей части страны осадки будут интенсивными с градом. В горах пойдет снег.

Ожидается повышение уровня воды в горных реках, что приведет к селям.

Температура воздуха в Баку ночью составит +9+11°, днем +13+15°. Влажность днем ​​и ночью составит 75-85%.

В регионах страны +6+10°ночью и +​​13+17° днем. В горах ночью от -3+2°, днем ​​+3+8°.