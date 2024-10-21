В ближайшие сутки будет дождливо
В ближайшие сутки будет дождливо
Начавшийся в Баку 21 октября дождь продлится до полудня 22 числа. В ряде мест Абшерона осадки будут интенсивными с грозами.
В регионах страны дожди продлятся до 23 октября. На большей части страны осадки будут интенсивными с градом. В горах пойдет снег.
Ожидается повышение уровня воды в горных реках, что приведет к селям.
Температура воздуха в Баку ночью составит +9+11°, днем +13+15°. Влажность днем и ночью составит 75-85%.
В регионах страны +6+10°ночью и +13+17° днем. В горах ночью от -3+2°, днем +3+8°.
Общество
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- 22 октябрь 2024, 15:03
Спасатели МЧС извлекли из затопленного водой туннеля в Сабунчинском районе и передали по назначению тело Ширинова Эльнура Фазиль оглу 1976 г.р.
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- 22 октябрь 2024, 14:49
Неделя инноваций проводится в UNEC при главном партнерстве компании "Bakcell" - лидера инноваций и скорости. В первый день мероприятия представители Bakcell приняли участие в панельных дискуссиях на тему "Глобальные тенденции в сфере телекоммуникаций: инновационные продукты и решения Bakcell" и "Оставаться актуальными перед лицом больших перемен в меняющемся мире".
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- 22 октябрь 2024, 13:57
На нефтеперерабатывающем заводе в Низаминском районе Баку возник пожал, сообщило МЧС Азербайджана. На место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, будет предоставлена дополнительная информация, говорится в сообщении ведомства.
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- 22 октябрь 2024, 13:30
В среду в Баку и на Апшероне будет пасмурно. Утром в ряде мест пройдут дожди. Ветер северо-западный, который во второй половине дня перейдет в юго-восточный.
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