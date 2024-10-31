ЦБА сокращает количество территориальных управлений вдвое
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в конце этого года решил сократить количество территориальных управлений вдвое. Об этом сообщается на сайте структуры.
ЦБА объяснил свое решение оптимизацией бизнес-процессов. Таким образом, планируется прекратить деятельность Гянджинского и Губинского региональных центров, Сумгаитского городского управления, а Евлахский резервный центр, Билясуварский Региональный центр и управление Нахчыванской АР продолжат свою деятельность.
"Данное решение связано с развитием региональной инфраструктуры логистики наличных денег местных банков, удовлетворением спроса на наличные деньги в соответствующих регионах через эту инфраструктуру и повышением эффективности бизнес-процессов. Банки и национальный почтовый оператор, обслуживаемые в Гянджинском региональном центре, будут обслуживаться в Евлахском резервном центре ЦБА, а банки и национальный почтовый оператор, обслуживаемые в Губинском региональном центре и Сумгаитском городском управлении, будут обслуживаться в административных зданиях ЦБА, расположенных по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Рашида Бейбутова, 90 и Наримановский район, улица Алияра Алиева, 10”,-говорится в заявлении ЦБА.
Структура также рекомендовала гражданам в связи с заменой национальных денежных знаков, непригодных для обращения, принятием национальных денежных знаков старого образца на денежные знаки нового образца, продажей юбилейных и памятных денежных знаков, обращаться в административное здание по адресу: город Баку, Сабаильский район, проспект Бюльбюля, 27, а также в офисы в Евлахе, Билясуваре и Нахчыване
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