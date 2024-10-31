Азербайджанские банки в текущем году купили на аукционах валюты более чем на 6 миллиардов долларов
В январе-октябре 2024 года банки Азербайджана на аукционах, проведенных совместно Центральным банком и Государственным нефтяным фондом, купили валюту на сумму 6 116,8 млн долларов США.
Об этом сообщил Центральный банк.
Согласно данным, это в 2,15 раза больше, чем за тот же период 2023 года.
Только в октябре закупки валюты банками составили 738,7 миллиона долларов. А это в 2,5 раза больше, чем год назад.
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