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  • Азербайджанские банки в текущем году купили на аукционах валюты более чем на 6 миллиардов долларов
Азербайджанские банки в текущем году купили на аукционах валюты более чем на 6 миллиардов долларов
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджанские банки в текущем году купили на аукционах валюты более чем на 6 миллиардов долларов

В январе-октябре 2024 года банки Азербайджана на аукционах, проведенных совместно Центральным банком и Государственным нефтяным фондом, купили валюту на сумму 6 116,8 млн долларов США.

Об этом сообщил Центральный банк.

Согласно данным, это в 2,15 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

Только в октябре закупки валюты банками составили 738,7 миллиона долларов. А это в 2,5 раза больше, чем  год назад.

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