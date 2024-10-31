  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny17.20 C
  • Пятница, 1 ноябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(7 минут назад)
Возбуждено уголовное дело по поводу нарушений в клинике General Hospital
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Возбуждено уголовное дело по поводу нарушений в клинике General Hospital

Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений закона в частном медицинском центре General Hospital в поселке Гарачухур Сураханского  района Баку.

Как говорится в сообщении генеральной прокуратуры, расследование было начато на основе обращений граждан. Были основательные подозрения в выдаче должностными лицами клиники отдельным лицам фальшивых листов о нетрудоспособности.

В Сураханском районной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по ст. 313 (должностной подлог) УК Азербайджана, следствие продолжается.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей