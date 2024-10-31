Возбуждено уголовное дело по поводу нарушений в клинике General Hospital

В ярком новом дополнении к социальной сцене Баку, недавно открытое кафе Kashalata приветствует клиентов по адресу Узеира Гаджибекова, 57. Созданное при совместной поддержке «Pasha Holding» и Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, а также при участии Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), SOCAR и Trendyol Azerbaijan, кафе является первым инклюзивным заведением в Азербайджане, призванным расширить возможности молодежи с ограниченными возможностями посредством трудоустройства.