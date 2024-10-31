Возбуждено уголовное дело по поводу нарушений в клинике General Hospital
Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений закона в частном медицинском центре General Hospital в поселке Гарачухур Сураханского района Баку.
Как говорится в сообщении генеральной прокуратуры, расследование было начато на основе обращений граждан. Были основательные подозрения в выдаче должностными лицами клиники отдельным лицам фальшивых листов о нетрудоспособности.
В Сураханском районной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по ст. 313 (должностной подлог) УК Азербайджана, следствие продолжается.
Общество
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