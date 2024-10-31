США настаивают на полном расследовании нарушений на выборах в Грузии
США настаивают на полном расследовании нарушений на выборах в Грузии
Госдепартамент США в среду не стал комментировать последнее заявление президента Джо Байдена, который призвал власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах.
Ранее ряд должностных лиц «Грузинской мечты» заявили, что считают заявление Белого дома «признанием легитимности парламентских выборов в Грузии».
«Заявление президента означало то, что означало и ничего больше... Он призвал грузинские власти провести расследование. Мы также ясно дали понять, что консультируемся с коллегами в Евроссоюзе о том, какие именно расследования уместны», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.
Ранее в среду государственные прокуроры Грузии объявили о начале расследования и вызвали президента Саломе Зурабишвили для дачи показаний о нарушениях.
«Мы ясно дали понять, что наши отношения с правительством Грузии приостановлены. Мы уже приостановили помощь правительству Грузии на 95 млн. долларов», - сказал он.
На вопрос TURAN о кампании запугивания грузинскими властями членов гражданского общества, а именно двух сотрудников Atlantic Council, чьи банковские счета недавно были заморожены, Миллер сказал: «Я не буду комментировать эти конкретные случаи, но, очевидно, что основные свободы людей должны быть соблюдены. Свобода протестовать, свобода осуществлять право на выражение мнений не должны быть ущемлены».
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