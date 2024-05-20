ЦБА: Тенденция концентрации в банковском секторе ослабла
ЦБА: Тенденция концентрации в банковском секторе ослабла
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) опубликовал «Отчёт о финансовой стабильности» по итогам 2023 года.
В документе отмечается, что тенденция концентрации в банковском секторе страны ослабла.
Так, в прошлом году рыночная доля 3 банков ("Международный банк Азербайджана", “Kapitalbank” и “Paşabank”) снизилась на 2 процентных пункта до 63%. Однако рыночная доля кредитного портфеля этих банков увеличилась на 4 процентных пункта до 52%, а рыночная доля депозитного портфеля снизилась на 4 процентных пункта до 66%.
«ЦБА всегда внимательно следит за концентрацией», — говорится в отчете.
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