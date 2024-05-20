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(3 часа назад)
ЦБА: Тенденция концентрации в банковском секторе ослабла

ЦБА: Тенденция концентрации в банковском секторе ослабла

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ЦБА: Тенденция концентрации в банковском секторе ослабла

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) опубликовал «Отчёт о финансовой стабильности» по итогам 2023 года.

В документе отмечается, что тенденция концентрации в банковском секторе страны ослабла.

Так, в прошлом году рыночная доля 3 банков ("Международный банк Азербайджана", “Kapitalbank” и “Paşabank”) снизилась на 2 процентных пункта до 63%. Однако рыночная доля кредитного портфеля этих банков увеличилась на 4 процентных пункта до 52%, а рыночная доля депозитного портфеля снизилась на 4 процентных пункта до 66%.

«ЦБА всегда внимательно следит за  концентрацией», — говорится в отчете.

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