ЦБА: Тенденция концентрации в банковском секторе ослабла

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) опубликовал «Отчёт о финансовой стабильности» по итогам 2023 года.

В документе отмечается, что тенденция концентрации в банковском секторе страны ослабла.

Так, в прошлом году рыночная доля 3 банков ("Международный банк Азербайджана", “Kapitalbank” и “Paşabank”) снизилась на 2 процентных пункта до 63%. Однако рыночная доля кредитного портфеля этих банков увеличилась на 4 процентных пункта до 52%, а рыночная доля депозитного портфеля снизилась на 4 процентных пункта до 66%.

«ЦБА всегда внимательно следит за концентрацией», — говорится в отчете.