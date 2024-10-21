Генеральной прокуратуре предстоит изучить деятельность Управления делами НАНА при Рамизе  Мехтиеве

Под председательством председателя Счетной палаты Вугара Гюльмамедова состоялось очередное заседание коллегии.

Об этом сообщила Палата.

В сообщении говорится, что на заседании были рассмотрены ”Аудиторский отчет по результатам аудита управления государственными средствами и другим государственным имуществом Азербайджанским Государственным Экономическим Университетом", ”Аудиторский отчет по результатам аудита соответствия правовым актам использования и управления государственными средствами и имуществом Космическим агентством", обсуждены ”Аудиторский отчет о результатах аудита государственных инвестиций, выделенных из государственного бюджета Министерству науки и образования и подведомственному управлению хозяйственно-расчетного строительства и снабжения”.

В результате обсуждений были приняты решения об утверждении аудиторских отчетов, проведении необходимых работ с целью устранения выявленных недостатков аудиторскими организациями.

Далее были обсуждены итоги «Аудита управления государственными средствами и другим государственным имуществом, проведенного Управлением по делам Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА)». По итогам обсуждений было принято решение направить в Генеральную прокуратуру соответствующие материалы с учетом вероятности признаков состава преступления в правонарушениях, выявленных при использовании государственных средств и имущества в 2020-2021 годах (в 2020-2021 годах Академию возглавлял Рамиз Мехтиев).

На заседании также была обсуждена и утверждена программа по началу контрольных мероприятий.