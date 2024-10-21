  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast130 C
  • Вторник, 22 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(17 минут назад)
  • Главная страница
  • Финансы
  • Генеральной прокуратуре предстоит изучить деятельность Управления делами НАНА при Рамизе  Мехтиеве
Генеральной прокуратуре предстоит изучить деятельность Управления делами НАНА при Рамизе  Мехтиеве

Генеральной прокуратуре предстоит изучить деятельность Управления делами НАНА при Рамизе  Мехтиеве

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Генеральной прокуратуре предстоит изучить деятельность Управления делами НАНА при Рамизе  Мехтиеве

Под председательством председателя Счетной палаты Вугара Гюльмамедова состоялось очередное заседание коллегии.

Об этом сообщила Палата.

В сообщении говорится, что на заседании были рассмотрены ”Аудиторский отчет по результатам аудита управления государственными средствами и другим государственным имуществом Азербайджанским Государственным Экономическим Университетом",   ”Аудиторский отчет по результатам аудита соответствия правовым актам использования и управления государственными средствами и имуществом Космическим агентством", обсуждены  ”Аудиторский отчет о результатах аудита государственных инвестиций, выделенных из государственного бюджета Министерству науки и образования и подведомственному управлению хозяйственно-расчетного строительства и снабжения”.

В результате обсуждений были приняты решения об утверждении аудиторских отчетов, проведении необходимых работ с целью устранения выявленных недостатков аудиторскими организациями.

Далее были обсуждены итоги «Аудита управления государственными средствами и другим государственным имуществом, проведенного Управлением по делам Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА)». По итогам обсуждений было принято решение направить в Генеральную прокуратуру соответствующие материалы с учетом вероятности признаков состава преступления в правонарушениях, выявленных при использовании государственных средств и имущества в 2020-2021 годах (в 2020-2021 годах Академию возглавлял Рамиз Мехтиев).

На заседании также была обсуждена и утверждена программа по началу контрольных мероприятий.

Написать отзыв

Финансы

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей