Генеральный директор ЦБА: “Несколько банков готовы выйти на "открытое банковское дело"
Генеральный директор ЦБА: “Несколько банков готовы перейти к "открытому банковскому делу"
Несколько банков в Азербайджане готовы перейти к "открытому банковскому делу", другие банки в ближайшее время тоже этого добьются.
Об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Халилов на проходящем в Баку заседании VIII Международного банковского форума.
"Открытый банкинг" и "Открытая финансовая инициатива" направлены на создание инклюзивной, прозрачной и эффективной финансовой системы. Такой подход открывает новые возможности для банков, финтех-компаний и потребителей. Для банков это в первую очередь новые источники дохода, оптимизированные услуги и улучшенный клиентский опыт, для финтех-специалистов-сотрудничество с банками, доступ к передовым финансовым решениям, а для потребителей-больший выбор, прозрачность и доступ к безопасным финансовым решениям.
Банки являются больше всех пользуется этими возможностями. Их технические возможности и потенциал намного шире. Несколько банков уже полностью готовы выйти на производственную среду. Другие же банки добьются этого в ближайшее время", - отметил он.
Кроме того, представитель ЦБА сказал, что местные банки не пожалеют усилий для перехода к "зеленой экономике": "Банки приняли финансовые обязательства на сумму 29 миллиардов манатов до 2030 года в рамках СОР29".
-
- Политика
- 3 декабрь 2024 12:21
-
Финансы
-
- 3 декабрь 2024, 12:50
Обновлена программа Листингового консультирования (LMP) ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).
-
- 3 декабрь 2024, 10:58
На конец ноября 2024 года Азербайджан располагал денежной базой в размере 20 576,8 миллиона манатов.
-
- 3 декабрь 2024, 10:47
Компания “Xalq Sığorta” стала победителем открытого тендера на добровольное страхование автотранспортных средств Агентства государственных резервов (КАСКО).
-
- 3 декабрь 2024, 10:22
Хотя Милли Меджлис 7 ноября утвердил генеральных директоров Центрального банка Азербайджана (ЦБА)-Тогрула Алиева, Гюляр Пашаеву, Али Ахмедова и Вусала Халилова – членами правления , они не приступили к исполнению своих новых обязанностей.
Написать отзыв