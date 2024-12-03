Генеральный директор ЦБА: “Несколько банков готовы перейти к "открытому банковскому делу"

Несколько банков в Азербайджане готовы перейти к "открытому банковскому делу", другие банки в ближайшее время тоже этого добьются.

Об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Халилов на проходящем в Баку заседании VIII Международного банковского форума.

"Открытый банкинг" и "Открытая финансовая инициатива" направлены на создание инклюзивной, прозрачной и эффективной финансовой системы. Такой подход открывает новые возможности для банков, финтех-компаний и потребителей. Для банков это в первую очередь новые источники дохода, оптимизированные услуги и улучшенный клиентский опыт, для финтех-специалистов-сотрудничество с банками, доступ к передовым финансовым решениям, а для потребителей-больший выбор, прозрачность и доступ к безопасным финансовым решениям.

Банки являются больше всех пользуется этими возможностями. Их технические возможности и потенциал намного шире. Несколько банков уже полностью готовы выйти на производственную среду. Другие же банки добьются этого в ближайшее время", - отметил он.

Кроме того, представитель ЦБА сказал, что местные банки не пожалеют усилий для перехода к "зеленой экономике": "Банки приняли финансовые обязательства на сумму 29 миллиардов манатов до 2030 года в рамках СОР29".