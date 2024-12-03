Посол США В Азербайджане объявил об отставке из-за проблем со здоровьем

Посол США в Азербайджане Марк Либби выступил 3 декабря с заявлением, сообщив о своей отставке. В тексте заявления, опубликованном на странице посольства в Facebook, сказано:

«С тяжелым сердцем я объявляю о своей отставке с дипломатической службы США. Проблемы со здоровьем, о которых я говорил в своих показаниях перед Сенатом США в 2023 году, к сожалению, сохранились.

С момента приезда в Баку я пользовался превосходной медицинской помощью, в том числе от диагностической радиологической группы в Mərkəzi Klinika (Центральная клиника), которой я особенно благодарен.

Но последние результаты анализов показывают, что мне пора вернуться домой и полностью сосредоточиться на своем здоровье. Поэтому я выйду на пенсию вскоре после того, как мы закончим этот исключительно напряженный, но очень успешный 2024 календарный год.

Я намерен использовать оставшиеся несколько недель в Азербайджане, чтобы подготовить почву для успешного 2025 года и повысить осведомленность о раке.

Я невероятно горжусь работой, которую команда посольства США и я проделали в Азербайджане за время моего пребывания в Баку. Мы укрепили связи между людьми, спонсируя программы изучения английского языка, значительно увеличив число азербайджанских студентов, обучающихся в США, и организовав визиты в Азербайджан разнообразных американских ученых, спортсменов и представителей культуры.

Мы способствовали более глубокому экономическому сотрудничеству, особенно в переходе от традиционной к возобновляемой энергии. И наше тесное сотрудничество для достижения успешного результата на COP29 продемонстрировало, что правительства США и Азербайджана могут работать вместе, чтобы изменить мир к лучшему, когда мы направляем свои усилия на это.

Еще многое предстоит сделать для содействия защите прав человека в Азербайджане и содействия прочному, достойному миру на Южном Кавказе. Но я считаю, что с трудом достигнутые улучшения, которые мы увидели за последний год в наших двусторонних отношениях, заложили основу для более широкого и успешного сотрудничества в этих и других областях в предстоящие недели, месяцы и годы.

Я уезжаю с большим оптимизмом относительно будущего отношений США и Азербайджана. Я также уезжаю с большой любовью к стойким людям, поразительной природной красоте и восторженному гостеприимству, с которым мы с женой Данусией сталкивались повсюду в Азербайджане.

Hamınıza təşəkkür edirik. Allah bu gözəl ölkəni qorusun!».