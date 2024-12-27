Ильхам Алиев утвердил бюджеты социальных фондов на 2025 год
Ильхам Алиев утвердил бюджеты социальных фондов на 2025 год
Президент Ильхам Алиев 27 декабря утвердил бюджеты Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) и Фонда страхования от безработицы (ФСБ) на 2025 год.
Документы были приняты Милли Меджлисом 16 декабря.
В следующем году доходы и расходы ГФСЗ прогнозируются на уровне 7 676,4 миллиона манатов (на 10,45% больше, чем в этом году), а доходы и расходы ФСБ прогнозируются на уровне 260,7 миллиона манатов (на 9,5% больше).
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