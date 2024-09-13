Инвестиционная компания "Azfinance" в первом полугодии понесла убытки в размере 0,35 млн манатов
Инвестиционная компания "Azfinance" в I полугодии понесла убытки в размере 0,35 млн манатов
Инвестиционная компания Azfinance обнародовала финансовые показатели по итогам I полугодия 2024 года.
За январь-июнь финансовая структура понесла убытки в размере 0,35 млн. манатов.
Это в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
На начало июля этого года активы Azfinance составили 6,9 млн манатов, что на 16,9% больше, чем в начале июля прошлого года. Обязательства инвестиционной компании составили 3,2 миллиона манатов (-10,9%), балансовый капитал - 3,7 миллиона манатов (+ 59,4%), в том числе уставный капитал - 1,55 миллиона манатов (не изменился).
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