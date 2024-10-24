Кредитные союзы Азербайджана за 9 месяцев понесли убытки в размере 0,5 миллиона манатов

Кредитные союзы Азербайджана за 9 месяцев понесли убытки в размере 0,5 миллиона манатов

Центральный банк Азербайджана обнародовал обзор кредитного союза по итогам января-сентября 2024 года.

В документе говорится, что за 9 месяцев местным кредитным союзам был нанесен ущерб в размере 0,5 миллиона манатов.

Это на 76,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период кредитные союзы получили 1,4 млн. манатов процентных доходов, 0,2 млн. манатов непроцентных доходов, понесли 0,1 млн. манатов процентных расходов, 0,9 млн. манатов непроцентных расходов, создали специальный резерв по просроченным кредитам в размере 1,2 млн. манатов, сэкономили 0,1 млн. манатов на уплате подоходного налога.