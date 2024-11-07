Милли Меджлис утвердил новых членов правления ЦБА

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса были утверждены 4 новых члена Правления Центрального Банка Азербайджана.

Новыми членами являются Тогрул Алиев, Гюляр Пашаева, Али Ахмедов и Вусал Халилов, которые до сих пор являются генеральными директорами ЦБА.

Кроме того, решением парламента Рашад Оруджев был исключен из Правления.

Таким образом, число постоянных членов Совета директоров увеличилось с 3 до 6. По закону их должно быть 7.