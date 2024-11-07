Милли Меджлис утвердил новых членов правления ЦБА
Милли Меджлис утвердил новых членов правления ЦБА
На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса были утверждены 4 новых члена Правления Центрального Банка Азербайджана.
Новыми членами являются Тогрул Алиев, Гюляр Пашаева, Али Ахмедов и Вусал Халилов, которые до сих пор являются генеральными директорами ЦБА.
Кроме того, решением парламента Рашад Оруджев был исключен из Правления.
Таким образом, число постоянных членов Совета директоров увеличилось с 3 до 6. По закону их должно быть 7.
Финансы
-
- 7 ноябрь 2024, 14:52
Компания “Meqa Həyat Sığorta” получила бессрочную лицензию от Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
-
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) стал членом недавно созданного «Тюркского Зеленого Финансового Совета) .
-
- 7 ноябрь 2024, 13:45
С 8 по 13 ноября в нерабочее время в Азербайджане будут работать филиалы и отделения банков, а также отделения компании "Azərpoçt" , подведомственной Министерству цифрового развития и транспорта, и пункты обмена валюты.
-
- 7 ноябрь 2024, 13:22
Сегодня на ”Бакинской фондовой бирже“ (БФБ) проходит аукцион по размещению процентных, необеспеченных, недокументированных, именных облигаций небанковской кредитной организации ”International" с кодом Az2020021021 / Az2018021025 ISIN, номиналом 500 тысяч манатов, с 24-месячным сроком обращения.
Написать отзыв