Началась подписка на акции Legion Financial
Началась подписка на акции Legion Financial
Сегодня началась подписка на обыкновенные недокументированные именные акции акционерного общества "Legion Financial" (предоставляет лизинговые услуги) с кодом AZ1001025464 ISIN на сумму 1,3 миллиона манатов.
Об этом сообщила” Бакинская фондовая биржа " (БФБ).
В сообщении говорится, что процесс займет 3 дня.
Напомним, что решением Листингового комитета БФБ в стандартном сегменте рынка в листинг было включено 13 тысяч акций номинальной стоимостью от 100 манатов. Андеррайтером азмещения выступает инвестиционная компания ”Assist Finance". Если все акции будут проданы, уставный капитал Legion Financial вырастет с 2,34 млн манатов до 3,64 млн манатов.
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