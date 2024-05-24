Началась подписка на акции Legion Financial

Сегодня началась подписка на обыкновенные недокументированные именные акции акционерного общества "Legion Financial" (предоставляет лизинговые услуги) с кодом AZ1001025464 ISIN на сумму 1,3 миллиона манатов.

Об этом сообщила” Бакинская фондовая биржа " (БФБ).

В сообщении говорится, что процесс займет 3 дня.

Напомним, что решением Листингового комитета БФБ в стандартном сегменте рынка в листинг было включено 13 тысяч акций номинальной стоимостью от 100 манатов. Андеррайтером азмещения выступает инвестиционная компания ”Assist Finance". Если все акции будут проданы, уставный капитал Legion Financial вырастет с 2,34 млн манатов до 3,64 млн манатов.