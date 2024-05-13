Чистая прибыль норвежской организации на азербайджанском рынке составила 0,6 млн манатов

Норвежская организация в прошлом году получила на азербайджанском рынке чистую прибыль в размере 0,6 миллиона манатов

Азербайджанская небанковская кредитная организация “Viator Micro Kredit Azerbaycan” – дочерняя организация норвежской Viator AS - обнародовала финансовые показатели по итогам 2023 года.

В прошлом году чистая прибыль организации составила 0,6 миллиона манатов, что в 4 раза больше, чем годом ранее.

На начало этого года активы “Viator Micro Kredit Azerbaycan” составили 8,8 млн манатов, что на 22,5% больше, чем в начале прошлого года. Кредитный портфель составил 8,1 млн манатов (+29,5%), обязательства НКО - 3,7 млн манатов (+38,3%), балансовый капитал - 5,1 млн манатов (+13,2%), уставный капитал - 0,7 млн манатов (не изменился).