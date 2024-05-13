Норвежская организация в прошлом году получила на азербайджанском рынке чистую прибыль в размере 0,6 миллиона манатов
Чистая прибыль норвежской организации на азербайджанском рынке составила 0,6 млн манатов
Азербайджанская небанковская кредитная организация “Viator Micro Kredit Azerbaycan” – дочерняя организация норвежской Viator AS - обнародовала финансовые показатели по итогам 2023 года.
В прошлом году чистая прибыль организации составила 0,6 миллиона манатов, что в 4 раза больше, чем годом ранее.
На начало этого года активы “Viator Micro Kredit Azerbaycan” составили 8,8 млн манатов, что на 22,5% больше, чем в начале прошлого года. Кредитный портфель составил 8,1 млн манатов (+29,5%), обязательства НКО - 3,7 млн манатов (+38,3%), балансовый капитал - 5,1 млн манатов (+13,2%), уставный капитал - 0,7 млн манатов (не изменился).
Финансы
-
В январе-апреле 2024 года поступления по взносам на обязательное медицинское страхование в Азербайджане составили 318,3 миллиона манатов.
-
- 13 май 2024, 12:21
Решением Листингового комитета ”Бакинской фондовой биржи “ (БФБ) в стандартный сегмент рынка включены процентные необеспеченные, бездокументарные, именные облигации небанковской кредитной организации” “Effektinvest” с кодом Az2001025785 ISIN, номиналом 500 тыс. манатов, сроком обращения 5 лет.
-
- 13 май 2024, 11:13
В январе-апреле 2024 года общий оборот 12 инвестиционных компаний-членов “Бакинской фондовой биржи” (БФБ) составил 19,6 млрд манатов.
-
- 13 май 2024, 10:34
Дочерняя структура Pashabank в Турции (“Paşa Yatırım Bankası”) обнародовала финансовые показатели по итогам первого квартала 2024 года.
Написать отзыв