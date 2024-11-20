Правительство настаивает на получении дивидендов от SOCAR
Правительство настаивает на получении дивидендов от SOCAR
Государственная нефтяная компания (SOCAR) должна была выплатить дивиденды в размере 200 миллионов манатов в 2023 году и 408 миллионов манатов в 2024 году, но не выполнила это обязательство.
Об этом говорится в заключении Счетной Палаты на законопроект "О государственном бюджете на 2025 год".
Однако в следующем году обязательства SOCAR по выплате дивидендов были увеличены по сравнению с этим годом на 54 миллиона манатов или на 13,2% до 462 миллионов манатов. Похоже, что правительство настаивает на получении дивидендов от SOCAR.
Финансы
-
- 21 ноябрь 2024, 13:32
"Бакинская фондовая биржа" (БФБ) начала работу с 19 ноября и принимает участие в ежегодном собрании Всемирной федерации фондовых бирж (WFE), которое завершится 22 ноября.
-
- 21 ноябрь 2024, 13:08
В Азербайджане существует дополнительный потенциал, связанный с поступлениями в бюджет от сдачи в аренду государственного имущества.
-
- 21 ноябрь 2024, 12:30
В 2025 году в Азербайджане из государственного бюджета 56 публичным юридическим лицам прогнозируется выделение средств в размере 1 162,6 миллиона манатов.
-
- 21 ноябрь 2024, 12:07
В 2025 году в Азербайджане был установлен лимит в 2 миллиарда манатов по внутреннему заимствованию, 3,5 миллиарда манатов по внешнему заимствованию и 2 миллиарда манатов по государственным гарантиям, но обоснования по ним не представлено.
Написать отзыв