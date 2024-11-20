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(32 минуты назад)
Правительство настаивает на получении дивидендов от SOCAR

Правительство настаивает на получении дивидендов от SOCAR

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Правительство настаивает на получении дивидендов от SOCAR

Государственная нефтяная компания (SOCAR) должна была выплатить дивиденды в размере 200 миллионов манатов в 2023 году и 408 миллионов манатов в 2024 году, но не выполнила это обязательство.

Об этом говорится в заключении Счетной Палаты на законопроект "О государственном бюджете на 2025 год".

Однако в следующем году обязательства SOCAR по выплате дивидендов были увеличены по сравнению с этим годом на 54 миллиона манатов или на 13,2% до 462 миллионов манатов. Похоже, что правительство настаивает на получении дивидендов от SOCAR.

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