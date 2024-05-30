” Ваш страховой брокер " возвращен на рынок

” Ваш страховой брокер " возвращен на рынок

Центральный банк Азербайджана восстановил в силе лицензии, выданные страховым агентом 6 физическим лицам и 1 юридическому лицу (страховой брокер "Ваш страховой брокер").

Об этом сообщается на интернет-странице регулирующего органа.

В сообщении говорится, что решение об этом было принято 27 мая в соответствии с законом ”О страховой деятельности". Причина в том, что страховые брокеры устраняют обстоятельства, дающие основания для приостановления действия лицензии.

"Ваш страховой брокер" был отстранен с рынка в апреле.