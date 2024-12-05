За 11 месяцев на "Бакинской фондовой бирже" проведено сделок на 64 миллиарда манатов
За 11 месяцев на "Бакинской фондовой бирже" проведено сделок на 64 миллиарда манатов
«Бакинская фондовая биржа» (БФБ) объявила операционные показатели по итогам января-ноября 2024 года.
За 11 месяцев на бирже было заключено 68 148 сделок на сумму 63 745,2 миллиона манатов.
Это в 2,9 раза и 5,9 раза больше аналогичного периода прошлого года соответственно.
87,6% оборота БФБ, или 55827,8 миллиона манатов, пришлось на операции репо. Это в 4,3 раза больше, чем за год. За отчетный период стоимость сделок с государственными ценными бумагами снизилась на 21,2% до 5830 миллионов манатов, а стоимость сделок с корпоративными ценными бумагами выросла на 56% до 2087,4 миллиона манатов.
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