5 декабря будет дождливо
6 декабря будет дождливо
В пятницу в столице и на Апшероне ожидаются дожди, к вечеру они будут интенсивными. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +8+11°. Влажность 80-85%.
По стране вечером ожидаются осадки, интенсивные дожди пройдут в центральном, северном и южном регионах. Ветер западный.
Температура воздуха в низменности ночью от -1 до +4°, днем +8+12°. В горах ночью до 11° мороза, днем от -3 до +2°.
Общество
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- 5 декабрь 2024, 16:21
10 декабря будет отмечаться Международный день прав человека. В преддверии этого дня был арестован азербайджанский правозащитник Руфат Сафаров. 4 декабря Бинагадинский районный суд вынес ему решение о четырехмесячном предварительном заключении. Официальные обвинения включают мошенничество, хулиганство и нанесение легких телесных повреждений, однако Сафаров отрицает эти обвинения, связывая свой арест со своей правозащитной деятельностью.
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- 4 декабрь 2024, 16:12
В следующем году единовременное социальное пособие на похороны прогнозируется на уровне 960 манатов. Эта цифра отражена в бюджетном пакете на 2025 год. Однако пособие предоставляется не всем.
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- 4 декабрь 2024, 12:40
В четверг в столице местами будет морось, к вечеру ожидается дождь. Ветер северо-западный.
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Международные наблюдатели на муниципальные выборы приглашены не будут, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, заявивший об этом на заседании комиссии 2 декабря.
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