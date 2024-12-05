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(6 часов назад)
5 декабря будет дождливо

5 декабря будет дождливо

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

6 декабря будет дождливо

В пятницу в столице и на Апшероне ожидаются дожди, к вечеру они будут интенсивными. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +8+11°. Влажность 80-85%.

По стране вечером ожидаются осадки, интенсивные дожди пройдут в центральном, северном и южном регионах. Ветер западный.

Температура воздуха в низменности ночью от -1 до +4°, днем +8+12°. В горах ночью до 11° мороза, днем от -3 до +2°.

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