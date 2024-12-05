Прокурор предложил приговорить Гусейна Абдуллаева к 10 годам лишения свободы

На судебном процессе по делу бывшего депутата и предпринимателя Гусейна Абдуллаева в четверг с заключительным словом выступил прокурор.

Сам Абдуллаев из-за серьезных проблем со здоровьем присоединился к процессу из СИЗО по видеосвязи.

Госвобинитель предложил приговорить Абдуллаева к 10 годам лишения свободы.

Защита попросила время для подготовки к заключительным выступлениям. Следующее заседание назначено на 19 декабря, сообщила Turan адвокат Гюнай Исмайлова.

По ее словам, проблемы со здоровьем у Абдуллаева усугубляются, он стремительно теряет в весе.

*Гусейн Абдуллаев в 90-х годах занимал ведущие позиции в бизнесе с нефтепродуктами. Подконтрольные ему группы молодчиков участвовали в разгоне протестов оппозиции.

B 2013 году он эмигрировал из Азербайджана. Спустя некоторое время против него было возбуждено уголовное дело за уклонение от налогов. 22 апреля 2018 года Абдуллаев был задержан в Турции, куда прибыл из Германии и экстрадирован в Азербайджан.

Его обвинили в незаконном предпринимательстве, мошенничестве, вымогательстве и приговорили к 6 годам лишения свободы.

За 47 дней до завершения 6-летнего тюремного заключения, в начале марта этого года против него было выдвинуто новое обвинение. Теперь Абдуллаеву инкриминируют легализацию денег, добытых преступным путем (ст. 193-1.3.2 УК). В частности, он обвиняется в отмывании с 2006 по 2014 гг. 6 млн. манатов, хотя следствие уже расследовало его действия с 2000 по 2018 гг. Абдуллаев отвергает обвинения.