Всемирно известный турецкий пульмонолог: «Мы планируем наладить сотрудничество особенно с тюркскими государствами и со странами Азии и Африки»

Интервью преподавателя медицинского факультета Чапа Стамбульского университета, президента НПО «Стамбульская ассоциация борьбы с туберкулезом» профессора Зеки Кылычаслана, Информационному агентству Turan

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Turan: Вы известны как ученый, президент НПО, много лет ведущей борьбу с туберкулезом во всем мире. Вы не захотели избираться в Меджлис, хотя в течение двух сроков состояли в основной оппозиционной партии. Почти через 20 дней состоится съезд возглавляемой Вами НПО. Какую работу надо проводить в мире для успешной борьбы против туберкулеза?

Кылычаслан: Туберкулез все еще представляет собой серьезную проблему и угрозу для всего мира, и борьба с ней имеет стратегическое значение. На проведенном в 2018 году в Москве заседании министров стран мира этот вопрос широко обсуждался, и были определены методы борьбы. А единственной темой проведенного в 2021 году в ООН съезда была борьба с туберкулезом. Проведение международного конгресса по борьбе с туберкулезом в сентябре 2023 года также говорит о том, что этот вопрос все еще остается в мировой повестке. И Турция – одна из стран, добившихся успеха в его решении. Борьба с туберкулезом, начавшаяся в последний период бытия Османской империи, была продолжена после создания Республики, поддерживается государством с 1950-х годов и принесла свои плоды.

Ныне очень многие страны мира перенимают опыт Турции, и в этом успехе велика роль ее НПО, деятельность которых поддерживают государственные институты на основе специальных законов. Хотя позже львиную долю борьбы с туберкулезом взял на себя Минздрав, сегодня работы в данной области продолжаются совместно с НПО. И теперь мы помогаем бороться с этой болезнью менее развитым странам, так как в Африке, Юго-Восточной Азии, Индии, Бангладеше, Пакистане, Филиппинах, тюркских республиках Центральной Азии и в Азербайджане все еще имеются определенные проблемы в этой области.

При отсутствии систематического лечения бактерии приобретают устойчивость, что приводит к многократному – в 300-500 раз! – росту стоимости лечения. Эта серьезная проблема наблюдается во всех постсоветских странах, где цены на новые лекарства столько высоки, что приоритетом здесь должно быть лечение с преодолением устойчивости бактерий. А этого можно достичь за счет медикосоциальных мер, хотя социальные вопросы должны быть на переднем плане.

В странах Центральной Азии, Африки и других регионов можно создать благотворительные организации. Но сложившаяся в этих регионах клиническая ситуация такова, что для эффективной терапии необходимо применять дорогостоящие препараты, хотя следовало бы, изменив систему, разработать методы, при которых пациент и социальная защита будут в центре этих работ. Турция имеет опыт в сей области, и им следует поделиться с другими странами, прежде всего, соседними, а затем - со странами Африки и Юго-Восточной Азии.

Естественно, мы хотим проводить эту работу в сотрудничестве с министерствами здравоохранения Турции и этих стран. Мы можем усовершенствовать имеющиеся в данной области программы и проводить для специалистов теоретические и практические занятия .

Кроме Стамбульской ассоциации по борьбе с туберкулезом, подобные структуры созданы и в других вилайатах. Для лечения пациентов мы можем мобилизовать наши как специализированные больницы, так и диспансеры. Уверяю Вас, что большинство наших специалистов настроены с рвением участвовать в этом деле.

Turan: На днях состоится съезд Вашей ассоциации. Будут ли находиться эти Ваши планы в его повестке?

Кылычаслан: В своем докладе на съезде я буду говорить и о них. Мы и раньше многократно актуализировали эти вопросы. Однако пандемия затормозила реализацию некоторых наших планов. Мы готовы сотрудничать за рубежом с Обществом Красного Полумесяца, TİKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и координации – ред). Турции надо и дальше наращивать эту работу и делиться своим опытом с иностранными государствами.

Turan: Иностранную информацию Вы получаете от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или через налаженные Вами прямые связи?

Кылычаслан: При ВОЗ действуют Отдел по борьбе с туберкулезом, а также есть Международная ассоциация по борьбе с туберкулезом. Мы с ними – смежные организации, участвуем на их заседаниях. Основную часть информации мы получаем от них.

Turan: Вас постоянно заботят проблемы охраны здоровья мигрантов в Турции, и сейчас Вы готовитесь объединить всю осуществляемую в данной области работу под эгидой Вашей ассоциации. Что Вы можете сказать об этом?

Кылычаслан: Для нас приоритетом является здоровье каждого человека, независимо от его гражданства. Ранее мы добились запрещения некоторые вредных для здоровья видов производства. На сегодня в Стамбуле из каждых 100 больных туберкулезом 25 человек – мигранты, а в лечебнице Зейтунбурну – 40, в больнице Фатех – 35 человек. Мы считаем, что все в равной степени пользовались медицинскими услугами, и поэтому продолжаем бороться против туберкулеза совместно с нашими коллегами.

Turan: Мы слыхали, что с этой целью Вы при международной поддержке собираетесь открыть медицинский центр. Что Вы хотели бы об этом сказать?

Кылычаслан: Большинство мигрантов не имеет официального разрешения на жительство и поэтому они не могут обращаться в больницы. К тому же мигрантам без медицинской страховки лечение обходится в 4-5 раз дороже. Чтобы это предотвратить, мы планируем открыть консультативно-диагностический центр.

Turan: Какие страны бывшего СССР Вы посетили с целью обмена опытом? Обращались ли при этом к Вам с просьбой о сотрудничестве?

Кылычаслан: Да, я побывал в Азербайджан, где мы обсудили пути сотрудничества с нашими коллегами в борьбе с туберкулезом. Однако эта работа должна проводиться на постоянной основе, и для этого нам нужна ваша поддержка.

Turan: Мы всегда к этому готовы. Если хотите еще что-либо добавить, пожалуйста.

Кылычаслан: Туберкулез – позор для человечества. Вопреки наличию лекарств, вакцин, эта проблема все еще не решена, хотя болезнь существует вот уже 1000 лет. Правда, к сожалению, еще не создана достаточно эффективная вакцина. Напомню: через 1 год после пандемии Ковида-19 было найдено несколько эффективных вакцин. Тогда почему же нам не удается разработать по-настоящему эффективную вакцину от этой болезни?

К сожалению, это во многом объясняется тем, что туберкулез – болезнь бедняков и бедных стран. Хотя государства должны выделять адекватные финансовые средства для создание новых вакцин. И разработка эффективной вакцины против туберкулеза является самым основным нашим требованием.