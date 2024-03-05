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Преподаватель медицинского факультета Чапа Стамбульского университета, президент НПО «Стамбульская ассоциация борьбы с туберкулезом» профессор Зеки Кылычаслан

Преподаватель медицинского факультета Чапа Стамбульского университета, президент НПО «Стамбульская ассоциация борьбы с туберкулезом» профессор Зеки Кылычаслан

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Маис Ализаде
Маис Ализаде

Обозреватель

Всемирно известный турецкий пульмонолог: «Мы планируем наладить сотрудничество особенно с тюркскими государствами и со странами Азии и Африки»

Интервью преподавателя медицинского факультета Чапа Стамбульского университета, президента НПО «Стамбульская  ассоциация борьбы с туберкулезом» профессора Зеки Кылычаслана, Информационному агентству Turan

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Turan: Вы известны как ученый, президент НПО, много лет ведущей борьбу с туберкулезом во всем мире. Вы не захотели избираться в Меджлис, хотя в течение двух сроков состояли в основной  оппозиционной партии. Почти через 20 дней состоится съезд возглавляемой Вами НПО. Какую работу надо  проводить в мире для  успешной борьбы против  туберкулеза?

Кылычаслан: Туберкулез все еще представляет собой серьезную проблему и угрозу для всего мира, и борьба с ней имеет стратегическое значение. На проведенном в 2018 году в Москве заседании министров стран мира этот вопрос широко обсуждался, и  были определены методы борьбы. А единственной темой проведенного в 2021 году в ООН  съезда была борьба с туберкулезом.  Проведение международного конгресса  по борьбе с туберкулезом в сентябре 2023 года также говорит о том, что этот вопрос все еще остается в мировой повестке. И Турция – одна из стран, добившихся успеха в его решении. Борьба с туберкулезом, начавшаяся в последний период бытия Османской империи,  была продолжена после создания Республики, поддерживается  государством с 1950-х годов и  принесла свои плоды. 

Ныне очень многие страны мира перенимают опыт Турции, и в этом успехе велика роль ее НПО, деятельность которых поддерживают  государственные институты на основе  специальных законов. Хотя позже львиную долю  борьбы  с туберкулезом взял на себя Минздрав, сегодня работы в данной области продолжаются совместно с НПО. И теперь мы помогаем бороться с этой болезнью менее развитым странам, так как в Африке, Юго-Восточной Азии, Индии, Бангладеше, Пакистане, Филиппинах, тюркских республиках Центральной Азии и в Азербайджане все еще имеются определенные  проблемы  в  этой области.

При отсутствии систематического лечения бактерии приобретают устойчивость, что приводит к многократному – в 300-500 раз! – росту  стоимости лечения. Эта серьезная проблема наблюдается во  всех постсоветских странах, где цены на новые лекарства столько высоки, что приоритетом здесь должно быть лечение с преодолением устойчивости бактерий. А этого можно достичь за счет медикосоциальных мер, хотя социальные вопросы должны быть на переднем  плане.

В странах  Центральной Азии, Африки и других регионов  можно создать благотворительные организации. Но сложившаяся в этих регионах клиническая ситуация такова, что для эффективной   терапии необходимо применять дорогостоящие препараты, хотя  следовало бы, изменив систему, разработать методы, при которых пациент и социальная защита будут в центре этих работ. Турция имеет опыт в сей области, и им  следует  поделиться с другими  странами, прежде всего, соседними, а затем  - со странами  Африки и Юго-Восточной Азии.

Естественно, мы хотим проводить эту работу  в сотрудничестве с министерствами здравоохранения Турции и этих стран. Мы можем усовершенствовать имеющиеся в данной  области программы  и проводить для специалистов теоретические и практические занятия .

Кроме Стамбульской ассоциации по борьбе с туберкулезом, подобные структуры созданы и в других вилайатах. Для лечения пациентов мы можем мобилизовать наши как специализированные больницы, так и диспансеры. Уверяю Вас, что большинство наших специалистов  настроены с рвением  участвовать в этом  деле.

Turan: На днях состоится съезд Вашей  ассоциации. Будут ли находиться  эти Ваши планы в его повестке?

Кылычаслан: В своем докладе на съезде я буду говорить и о них.  Мы и раньше многократно актуализировали эти  вопросы. Однако пандемия затормозила реализацию некоторых наших планов. Мы готовы сотрудничать  за рубежом  с Обществом Красного Полумесяца, TİKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и координации – ред). Турции надо и дальше наращивать эту работу и делиться своим опытом с иностранными  государствами.

Turan: Иностранную информацию Вы получаете от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или через налаженные Вами прямые связи?

Кылычаслан: При ВОЗ действуют Отдел по борьбе с туберкулезом, а также есть Международная ассоциация по борьбе с туберкулезом. Мы с ними – смежные организации, участвуем  на их заседаниях. Основную  часть информации  мы получаем от них.

Turan: Вас постоянно заботят проблемы охраны здоровья мигрантов в Турции,  и  сейчас Вы готовитесь объединить всю осуществляемую в данной области работу под эгидой Вашей ассоциации. Что Вы можете сказать об этом?

Кылычаслан: Для нас приоритетом является здоровье каждого человека, независимо от его гражданства. Ранее мы добились запрещения некоторые вредных для здоровья видов производства.  На сегодня в Стамбуле из каждых 100 больных туберкулезом 25 человек  – мигранты,  а в лечебнице Зейтунбурну – 40, в больнице Фатех – 35 человек. Мы считаем, что все в равной степени пользовались  медицинскими  услугами, и поэтому  продолжаем бороться против туберкулеза совместно  с нашими коллегами.

Turan: Мы слыхали, что с этой целью Вы при международной поддержке собираетесь открыть медицинский центр. Что Вы хотели бы об этом сказать?

Кылычаслан: Большинство мигрантов не имеет официального разрешения на жительство и поэтому они не могут обращаться в больницы. К тому же мигрантам без медицинской страховки лечение обходится в 4-5 раз дороже. Чтобы это предотвратить, мы  планируем  открыть  консультативно-диагностический  центр.

Turan: Какие страны бывшего СССР Вы посетили с целью обмена  опытом? Обращались ли при этом к Вам с  просьбой  о сотрудничестве?

Кылычаслан: Да, я побывал  в Азербайджан, где мы обсудили пути сотрудничества  с нашими коллегами в борьбе с туберкулезом. Однако эта работа должна проводиться на  постоянной основе, и для  этого нам нужна ваша поддержка.

Turan: Мы всегда к этому готовы. Если хотите еще что-либо добавить,  пожалуйста.

Кылычаслан: Туберкулез – позор для человечества. Вопреки наличию лекарств, вакцин, эта проблема все еще не решена, хотя болезнь  существует вот уже 1000 лет. Правда,  к сожалению, еще не  создана достаточно эффективная вакцина. Напомню:  через 1 год после пандемии Ковида-19 было найдено несколько эффективных вакцин. Тогда почему же нам не удается разработать  по-настоящему эффективную вакцину от этой болезни?

К сожалению, это во многом объясняется тем, что туберкулез – болезнь бедняков и бедных стран. Хотя государства должны выделять  адекватные финансовые средства для создание  новых вакцин. И разработка эффективной вакцины против туберкулеза является самым основным нашим требованием.

 

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