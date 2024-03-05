В Гяндже полиция изъяла 33 кг наркотиков
В Гяндже полиция изъяла 33 кг наркотиков
В ходе оперативных мероприятий сотрудников полиции города Гянджи 4 марта было изъято более 33 кг наркотиков.
Как говорится в сообщении МВД, был задержан житель Самухского района Эльшан Халилов, подозреваемый в контрабанде наркотиков из Ирана.
В ходе личного досмотра у Халилова было изъято 14 кг 926 г героина рыночной стоимостью около 500 тыс манатов.
В результате другой операции, полиция задержала жителя Гянджи Яшара Аббасова, у которого изъято 18 кг 400 г марихуаны.
Всего были задержаны около 20 человек, причастных к незаконному обороту наркотиков.
Продолжаются оперативные меры по установлению и задержанию других лиц, вовлеченных в наркобизнес.
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