В среду воздух в Азербайджане прогреется до +17

В среду воздух в Азербайджане прогреется до +17

6 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и вечером местами туман. Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит +2 +5°, днем +8 +13°, сообщает Национальная гидрометереологическая служба.

По районам Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, есть вероятность выпадения снега. Ночью и утром временами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в низменности ночью составит +1 +6°, днем +12 +17°. В горах ночью -2 -7°, днем +1 +6°.