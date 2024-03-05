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(52 минуты назад)
В среду  воздух в Азербайджане прогреется до +17

В среду  воздух в Азербайджане прогреется до +17

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В среду  воздух в Азербайджане прогреется до +17

6 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и вечером местами туман. Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит +2 +5°, днем +8 +13°, сообщает Национальная гидрометереологическая служба.

По районам Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, есть вероятность выпадения снега. Ночью и утром временами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в низменности ночью составит +1 +6°, днем +12 +17°. В горах ночью  -2 -7°, днем  +1 +6°.

 

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