Фанаты «Нефтчи» арестованы за хулиганство
Фанаты «Нефтчи» арестованы за хулиганство
Двое фанатов футбольной команды «Нефтчи» арестованы в административном порядке за подожг пиротехнических средств во дворе административного здания клуба. Так они выразили свой протест против поражения команды от ФК «Карабах» со счетом 1:4.
В социальных сетях распространены видеокадры, на которых болельщики выражают свое недовольство поражением «Нефтчи” 3 марта в очередном матче премьер-лиги национального чемпионата Азербайджана.
Как сообщили в пресс-службе МВД, полиция задержала 4 лиц за нарушение общественного порядка - Арифа Дадашева, Джейхуна Гулиева, Васифа Рзаева и Сабира Назарова.
Решением суда Дадашев арестован на 30 суток, Гулиев - 15 суток, а другие двое оштрафованы.
Представители арестованных оказались недоступны для комментариев.
Общество
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