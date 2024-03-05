Фанаты «Нефтчи» арестованы за хулиганство

Двое фанатов футбольной команды «Нефтчи» арестованы в административном порядке за подожг пиротехнических средств во дворе административного здания клуба. Так они выразили свой протест против поражения команды от ФК «Карабах» со счетом 1:4.

В социальных сетях распространены видеокадры, на которых болельщики выражают свое недовольство поражением «Нефтчи” 3 марта в очередном матче премьер-лиги национального чемпионата Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе МВД, полиция задержала 4 лиц за нарушение общественного порядка - Арифа Дадашева, Джейхуна Гулиева, Васифа Рзаева и Сабира Назарова.

Решением суда Дадашев арестован на 30 суток, Гулиев - 15 суток, а другие двое оштрафованы.

Представители арестованных оказались недоступны для комментариев.