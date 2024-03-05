  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy90 C
  • Среда, 6 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(53 минуты назад)
США в канун “Супер вторника”

США в канун “Супер вторника”

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

США в канун “Супер вторника”

Сегодня в США “супервторник” -  важный этап предстоящих в ноябре президентских выборов.

5 марта  Республиканская и Демократическая партии проводят праймериз в 16 штатах, в том числе в Калифорнии, Техасе и Вирджинии. Результаты предварительного голосования в этих штатах имеют важное значение для выбора кандидатов на съездах этих партий. 

Спецкорр. агентства Turan  будет отслеживать праймериз в городе Raleigh штата Северная Каролина, где посетит несколько избирательных участков, узнает мнения избирателей и волонтеров. 

Американские эксперты высоко оценивают шансы на праймериз Дональда Трампа. При этом, отмечается, что впервые в истории “супервторник” пройдет “скучно”. 

В штатах, где  праймериз уже состоялся, активность избирателей была невысокой. 

Действующий президент Джо Байден лидер праймериз от своей партии.

Что касается Республиканской партии, то фаворитом кампании остается экс-президент Дональд Трамп, с которым конкурирует бывший представитель США в ООН Никки Хейли. 

Некоторую интригу в борьбу среди республиканцев внесла победа Хейли на праймериз в городе Вашингтоне и округе Колумбия, где она получила 62,9% голосов,  против  33,2% у  Трампа. 

Общее число делегатов, которые выберут кандидата от республиканцев 2429. 

У демократов праймериз в Вашингтоне состоится в июне. 

Между тем, 4 марта Верховный суд США отменил решение суда штата Колорадо запрещавшему Трампу баллотироваться на пост президента в этом штате. Это решение будет действовать по всей стране — отдельные штаты больше не смогут запретить Трампу участвовать в выборах.

Это решение  усилило кампанию Трампа в борьбе за пост президента  США. 

 

Написать отзыв

Политика

QHT Agentliyində yeyinti? Niyə hamı dövlətdən nəsə qoparmağa çalışır? – Zöhrab İsmayıl Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей