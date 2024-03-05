США в канун “Супер вторника”

Сегодня в США “супервторник” - важный этап предстоящих в ноябре президентских выборов.

5 марта Республиканская и Демократическая партии проводят праймериз в 16 штатах, в том числе в Калифорнии, Техасе и Вирджинии. Результаты предварительного голосования в этих штатах имеют важное значение для выбора кандидатов на съездах этих партий.

Спецкорр. агентства Turan будет отслеживать праймериз в городе Raleigh штата Северная Каролина, где посетит несколько избирательных участков, узнает мнения избирателей и волонтеров.

Американские эксперты высоко оценивают шансы на праймериз Дональда Трампа. При этом, отмечается, что впервые в истории “супервторник” пройдет “скучно”.

В штатах, где праймериз уже состоялся, активность избирателей была невысокой.

Действующий президент Джо Байден лидер праймериз от своей партии.

Что касается Республиканской партии, то фаворитом кампании остается экс-президент Дональд Трамп, с которым конкурирует бывший представитель США в ООН Никки Хейли.

Некоторую интригу в борьбу среди республиканцев внесла победа Хейли на праймериз в городе Вашингтоне и округе Колумбия, где она получила 62,9% голосов, против 33,2% у Трампа.

Общее число делегатов, которые выберут кандидата от республиканцев 2429.

У демократов праймериз в Вашингтоне состоится в июне.

Между тем, 4 марта Верховный суд США отменил решение суда штата Колорадо запрещавшему Трампу баллотироваться на пост президента в этом штате. Это решение будет действовать по всей стране — отдельные штаты больше не смогут запретить Трампу участвовать в выборах.

Это решение усилило кампанию Трампа в борьбе за пост президента США.