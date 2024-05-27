«Алимардан бек Топчибашев» - новая монография Джамиля Гасанлы
«Алимардан бей Топчибашев» - новая монография Джамиля Гасанлы
В преддверии 106-ой годовщины Азербайджанской Народной Республики (1918-20 гг.) издана монография известного историка, доктора исторических наук Джамиля Гасанлы «Алимардан бей Топчубашев».
Книга посвящена первому председателю парламента независимого Азербайджана (1918-20 гг) и главе азербайджанской делегации на Версальской мирной конференции Алимардан беку Топчубашеву и отпечатана издательским домом «Altun» в рамках серии «Творцы истории».
Как отмечает автор, Топчибашев может считаться основателем либерализма среди мусульман Российской империи.
«Алимардан бей обошел все уголки мусульманских краев России. Как он сам говорил, Союз мусульман России во главе с Топчубашевым, сыграл большую роль в консолидации тюркских народов на территориях, где некогда правили наши деды – Кавказских горах, садах Крыма, степях Казани», - пишет Гасанлы.
Это история не о личности, а о нации, написал Гасанлы в facebook.
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