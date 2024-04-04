Лекция нумизмата в Музее искусств
Лекция нумизмата в Музее искусств
3 апреля в Национальном музее искусств Азербайджана прошла лекция нумизмата Рустама Гусейнова, посвященная надчеканам на монетах Азербайджана.
В ходе лекции Рустам Гусейнов подробно рассмотрел образцы монет Кара Коюнлу, Ак Коюнлу, Сефевидов и других с надчеканами, рассказал их особенности и подробно рассмотрел роль в истории Азербайджана. Монеты с надчеканами представляют особый интерес для историков, так как благодаря им нередко можно точно установить датировки правления, официальные титулы правителей и фактически контролируемую правителем территорию.
На мероприятии были продемонстрированы уникальные средневековые серебряные и медные монеты, имеющие большую историческую ценность. Некоторые из них были впервые продемонстрированы широкой публике.
Особый интерес публики, кроме серебряных и медных монет, вызвали исторические факты об их обращении и связанные с ними события.
Лекция вызвала большой интерес гостей, которые задали ряд вопросов о малоизвестных исторических фактах. Например, по надчекану можно понять отношение правителя к его предшественнику, естественный или насильственной была смена власти.
Чеканка собственной монеты ― одна из важнейших регалий государства, атрибут власти и суверенитета. Надчекан на монетах Азербайджана наносился по разным причинам, в первую очередь по политическим, и сейчас подобные монеты имеют важное значение в вопросах определения времени правления и реальной роли отдельных правителей в политической истории. Некоторые правители известны только по их именам на монетах.
-
- Прошу слова
- 4 апрель 2024 16:45
-
Культура
-
Крупнейшее частное издательство Турции "Кырмызы кеди" («Красный кот») издало большим тиражом книгу писателя-исследователя Тимура Сойкана «Нашествие баронов» (1). Автор рисует широкую картину того, «как Турция превратилась в базу мировой мафии» (2), и в этой связи пишет также о Ровшане Джаниеве и Надире Салифове.
-
В богатом многообразии языков диалекты Азербайджана являются свидетельством сложной сети культурного наследия и исторической эволюции. Недавно была достигнута важная веха в изучении азербайджанской диалектологии с публикацией "Диалектологического словаря от Грузии до Азербайджана". Этот всеобъемлющий том, тщательно подготовленный командой уважаемых ученых, проливает свет на ранее упускаемые из виду лингвистические нюансы, обогащая наше понимание азербайджанского языка и культуры.
-
В рамках захватывающего художественного сотрудничества Посольство Республики Польша в Баку совместно с Азербайджанским государственным театром кукол представляет культурную одиссею: выставку "Польское кукольное искусство", куратором которой является талантливый фотограф и арт-куратор Айдын Садыхов.
-
- 13 март 2024, 15:33
Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций рассказал заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Написать отзыв