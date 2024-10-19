«Люди и деревья» Акрама Айлисли знакомят англоязычных читателей с жизнью азербайджанской деревни

Известный своими вызывающими воспоминания и часто спорными произведениями, Айлисли в этом сборнике представляет собой яркое изображение жизни в сельской азербайджанской деревне в советское время. Автор, давно прославленный на родине за свое литературное мастерство, в последние годы столкнулся с жесткой реакцией из-за своего исследования деликатных тем, особенно вокруг азербайджано-армянских отношений.

Английское издание, переведенное Кэтрин Э. Янг, знакомит новую аудиторию с трогательными историями Айлисли. Книга сплетает воедино три взаимосвязанные истории: «Рассказы тети Медины» , «Рассказ о гранатовом дереве » и заглавную «Люди и деревья» , каждая из которых рисует лирический портрет жизни в горах Кавказа во время и после Второй мировой войны. Читатели видят мир глазами молодого мальчика Садыка, чьи наблюдения за своей деревней открывают окно в сложные эмоции, отношения и традиции, которые определяют сельскую жизнь Азербайджана.

В письме, сопровождающем выход книги, Джоан Лидом-Акерман, вице-президент PEN International, приветствовала мастерство Айлисли в передаче сути деревенской жизни. Лидом-Акерман проведет дискуссию 21 ноября в Вашингтоне, округ Колумбия, в ознаменование выхода книги. Ожидается, что мероприятие привлечет литературных деятелей, ученых и членов азербайджанской диаспоры.

Для Айлисли эта публикация представляет собой момент тихого триумфа в карьере, которая видела как признание, так и поношение. Его ранняя работа, «Каменные сны» , которая исследовала деликатную и напряженную историю между азербайджанцами и армянами, вызвала национальное возмущение в Азербайджане, когда была опубликована в 2012 году. Последовали публичные сожжения его книг, и с тех пор Айлисли живет фактически под домашним арестом в Баку, сталкиваясь с политически мотивированным уголовным расследованием, которое ограничило его передвижения и заставило замолчать большую часть его общественной жизни.

Несмотря на эти ограничения, голос Айлисли продолжает звучать как дома, так и за рубежом. Американское литературное сообщество уже приняло «Людей и деревья» , а известные писатели и ученые хвалили его за изображение жизни в Азербайджане и мощный перевод.

Николас Дельбанко, автор Why Writing Matters , назвал трилогию «мастерским произведением художественной литературы», отметив, как Айлисли трансформирует, казалось бы, незнакомый мир Азербайджана в нечто интимное и соотносимое. «Высокая задача художественной литературы — сделать темный мир видимым и превратить эту тьму в яркий свет», — сказал Дельбанко. Он похвалил перевод Янга за сохранение «тона и стиля оригинала», сделав при этом историю доступной для новой аудитории.

Джоанн Лидом-Акерман разделяет эти чувства, описывая внимание Айлисли к деталям как «лирическое» и «захватывающее». Она подчеркнула, что трилогия сосредоточена на женщинах деревни, которые остаются, чтобы удерживать свою общину вместе во время войны. Оставшиеся мужчины, борющиеся с физическими и эмоциональными шрамами битвы, отражают более широкий нарратив о стойкости традиций перед лицом перемен.

Способность Айлисли смешивать фольклор с суровыми реалиями жизни при советской власти давно стала отличительной чертой его творчества. Как отметила Дебра Латтанци Шутика, исследователь миграции и культурного наследия, «Эта трилогия не только сохраняет устные традиции Азербайджана, но и ставит под сомнение пересечение политической истории и коллективной идентичности».

Для многих публикация «Людей и деревьев» стала напоминанием о силе литературы, которая преодолевает границы и позволяет заглянуть в жизнь тех, кто часто скрыт от мировой сцены. Ричард Каузларич, бывший посол США в Азербайджане, отметил, что книга перенесла его в его собственный опыт пребывания в стране в 1990-х годах, вызывая в памяти лица и истории людей, с которыми он столкнулся после нагорно-карабахского конфликта.

В мире, часто разделенном политикой и конфликтами, работы Айлисли являются свидетельством несокрушимого человеческого духа. Его изображение жизни в горах Азербайджана является одновременно данью уважения уходящему образу жизни и размышлением на универсальные темы утраты, памяти и стойкости.

Пока Джоан Лидом-Акерман готовится возглавить беседу в Вашингтоне, нельзя не задаться вопросом, какие слова мог бы предложить сам Айлисли. Несмотря на наложенные на него ограничения, его работа продолжает говорить с тихой, непоколебимой силой. И с «Людьми и деревьями» этот голос теперь услышит новое поколение читателей.

Отзывы:

https://www.plamenpress.org/people-and-tree

https://cheusecenter.gmu.edu/events/16330