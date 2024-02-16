  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast30 C
  • Суббота, 17 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(6 часов назад)
Вновь избранный Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии инаугурации в парламенте

Вновь избранный Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии инаугурации в парламенте

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

"30-летняя власть говорит, радуйтесь,... но не говорит, что нефтяная эра заканчивается"

14 февраля Ильхам Алиев официально приступил к своему семилетнему  сроку на посту президента Азербайджана после своей победы на выборах, состоявшихся 7 февраля. Председатель правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) занимал высший пост в стране в течение последних 21 года, сохраняя свою власть благодаря последовательным победам на выборах, что подтверждается официальными сообщениями.

В соответствии с Конституцией страны, Кабинет министров подал в отставку 14 февраля, подготовив почву для потенциальных изменений в составе правительства. Однако до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет, уходящим министрам было поручено продолжать исполнять свои обязанности.

Спекуляции относительно существенных изменений в экономической и политической сферах были распространены после завершения президентских выборов. Повторное назначение президентом Алиевым Али Асадова на должность премьер-министра, которое было одобрено Милли Меджлисом 16 февраля, проливает свет на приоритеты правительства на предстоящий срок.

Али Асадов изложил повестку дня правительства, подчеркнув первостепенную важность охраны национальных границ и приоритетности инициатив в области социального развития. Он подтвердил приверженность правительства повышению благосостояния населения и оказанию поддержки семьям шехидов и инвалидов войны.

В ответ на инаугурационную речь президента Алиева депутат Мазахир Эфендиев  в беседе с Turan подчеркнул четкое изложение президентом целей страны на новый срок. Президент Алиев подчеркнул необходимость экономического роста, назвав значительное увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) с 7 миллиардов долларов в 2003 году до 72 миллиардов долларов в 2023 году свидетельством прогресса Азербайджана.

Эфендиев также отметил акцент президента Алиева на социальных реформах, в частности на обещании правительства предоставить жилье семьям шехидов, что свидетельствует о неизменной приверженности удовлетворению потребностей общества.

Однако не все аналитики разделяют оптимизм, связанный с программой реформ правительства. Азер Гасымлы, глава Института политического менеджмента, раскритиковал внедрение президентом Алиевым авторитарных принципов во внешнюю политику и милитаристский подтекст внутренней политики. Гасымлы предупредил, что под руководством Алиева права человека, демократия и экономические свободы могут столкнуться с дальнейшими ограничениями.

Политический комментатор Зардушт Ализаде в беседе  с Радио Азадлыг поддержал эти опасения, выразив скептицизм по поводу перспектив значимых реформ при нынешней администрации. Ализаде подчеркнул укоренившийся характер правящей элиты и отсутствие подлинной политической конкуренции в качестве препятствий для усилий по реформированию. Он утверждал, что правящему классу, изолированному от политических угроз и извлекающему выгоду из прибыльных связей с нефтяной и газовой промышленностью, не хватает стимула для проведения значимых перемен.

Написать отзыв

Общество

Nazirlər Kabineti təsdiq olundu... – Hafiz Həsənov Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей