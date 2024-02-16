"30-летняя власть говорит, радуйтесь,... но не говорит, что нефтяная эра заканчивается"

14 февраля Ильхам Алиев официально приступил к своему семилетнему сроку на посту президента Азербайджана после своей победы на выборах, состоявшихся 7 февраля. Председатель правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) занимал высший пост в стране в течение последних 21 года, сохраняя свою власть благодаря последовательным победам на выборах, что подтверждается официальными сообщениями.

В соответствии с Конституцией страны, Кабинет министров подал в отставку 14 февраля, подготовив почву для потенциальных изменений в составе правительства. Однако до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет, уходящим министрам было поручено продолжать исполнять свои обязанности.

Спекуляции относительно существенных изменений в экономической и политической сферах были распространены после завершения президентских выборов. Повторное назначение президентом Алиевым Али Асадова на должность премьер-министра, которое было одобрено Милли Меджлисом 16 февраля, проливает свет на приоритеты правительства на предстоящий срок.

Али Асадов изложил повестку дня правительства, подчеркнув первостепенную важность охраны национальных границ и приоритетности инициатив в области социального развития. Он подтвердил приверженность правительства повышению благосостояния населения и оказанию поддержки семьям шехидов и инвалидов войны.

В ответ на инаугурационную речь президента Алиева депутат Мазахир Эфендиев в беседе с Turan подчеркнул четкое изложение президентом целей страны на новый срок. Президент Алиев подчеркнул необходимость экономического роста, назвав значительное увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) с 7 миллиардов долларов в 2003 году до 72 миллиардов долларов в 2023 году свидетельством прогресса Азербайджана.

Эфендиев также отметил акцент президента Алиева на социальных реформах, в частности на обещании правительства предоставить жилье семьям шехидов, что свидетельствует о неизменной приверженности удовлетворению потребностей общества.

Однако не все аналитики разделяют оптимизм, связанный с программой реформ правительства. Азер Гасымлы, глава Института политического менеджмента, раскритиковал внедрение президентом Алиевым авторитарных принципов во внешнюю политику и милитаристский подтекст внутренней политики. Гасымлы предупредил, что под руководством Алиева права человека, демократия и экономические свободы могут столкнуться с дальнейшими ограничениями.

Политический комментатор Зардушт Ализаде в беседе с Радио Азадлыг поддержал эти опасения, выразив скептицизм по поводу перспектив значимых реформ при нынешней администрации. Ализаде подчеркнул укоренившийся характер правящей элиты и отсутствие подлинной политической конкуренции в качестве препятствий для усилий по реформированию. Он утверждал, что правящему классу, изолированному от политических угроз и извлекающему выгоду из прибыльных связей с нефтяной и газовой промышленностью, не хватает стимула для проведения значимых перемен.