Поскольку президент Ильхам Алиев принимает присягу после досрочных президентских выборов, Азербайджан переживает поворотный момент в своей политической истории. Роспуск Кабинета министров добавляет еще один слой интриги к разворачивающемуся повествованию, вызывая спекуляции о перспективах перемен внутри правительства и более широких последствиях для управления страной.

Хафиз Гасанов, председатель общественного объединения "Центр права и развития", рассказал в программе "Сложный вопрос" о мотивах, лежащих в основе решения о проведении досрочных выборов. Он указал на продолжающиеся геополитические сдвиги и надвигающиеся изменения в стратегическом направлении Азербайджана в качестве ключевых факторов, способствующих ускорению избирательного процесса. Гасанов предположил, что выборы были организованы для того, чтобы предотвратить потенциальное недовольство в ходе очередного избирательного цикла, одновременно извлекая выгоду из политического импульса, вызванного недавней победой в освобождении территорий от армянской оккупации.

Несомненно, освобождение Карабаха представляет собой значительное достижение для правительства Азербайджана, которое готово сформировать политическое поле страны на ближайшие годы. Гасанов подчеркнул необходимость того, чтобы правительство использовало эту победу для решения насущных вопросов, включая реформу управления. Он подчеркнул системную неэффективность в рамках нынешней структуры управления, сославшись на дублирование функций, бюрократическую экспансию и увеличение числа избыточных подразделений в министерствах и ведомствах.

Призыв к конституционной реформе и референдуму по пересмотру структуры управления подчеркивает срочность устранения этих структурных недостатков. Гасанов выступал за более упорядоченную и прозрачную систему управления, основанную на демократических принципах, подчеркивая необходимость переоценки роли как Кабинета министров, так и Администрации президента.

Повторное назначение Али Асадова премьер-министром наряду с преемственностью политики, изложенной в инаугурационной речи президента Алиева, вызвало вопросы о перспективах проведения существенных реформ. Гасанов выразил скептицизм относительно потенциала значимых перемен при нынешнем руководстве, предостерегая от самоуспокоенности перед лицом укоренившейся бюрократической инерции.

Поскольку Азербайджан вступает в новую главу своей современной истории, на горизонте отчетливо вырисовывается необходимость всеобъемлющей реформы управления. Результаты досрочных выборов и последующая реорганизация правительства, несомненно, определят путь развития страны в ближайшие годы. Воспользуется ли Азербайджан возможностью для преобразующих перемен или останется погрязшим в статус-кво, еще предстоит выяснить, но голоса, призывающие к реформам, с каждым днем становятся все громче и настойчивее.