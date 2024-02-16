Бахтияр Гаджиев указал на фальсификацию подписей в материалах уголовного дела

В пятницу в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе над общественным активистом Бахтияром Гаджиевым планировалось заслушать показания потерпевший - Ульвии Мурадовой (Аловлу)и Орхана Абдуллаева. Однако они не явились, и судья предложил отложить слушания на следующее заседание.

Бахтияр Гаджиев и его адвокаты просили суд обеспечить их принудительную явку. Однако судья заявил, что эта мера возможна, если они не придут и в следующий раз.

Гаджиев обратил внимание, что в различных материалах уголовного дела подписи следователя Ясамальского управления полиции Пюнхана Абилова и врача-эксперта Джахангира Исмайлова, давшего заключение о травме у потерпевшей Мурадовой, сильно разнятся.

Гаджиев просил суд проверить эти подписи. Ооднако прокурор просил не рассматривать ходатайство, ибо без участия самих этих лиц выяснить данный вопрос сложно. Судья сказал, что в дальнейшем Абилов и Исмайлов могут быть вызваны в суд для прояснения вопроса.

При этом, суд отклонил ходатайство защиты о ведении видеосъемки процесса. Представитель Мурадовой просила проведения заседания в закрытом режиме в части касающейся ее подзащитной, но суд отклонил это ходатайство.

Далее Гаджиев выступил с показаниями. Он сказал, что следствие в отношении него было «заказным», «предвзятым» и велось «некомпететно». В связи с его конфликтом с Мурадовой в октябре 2022 г. уголовное дело в отношении нее было прекращено. Гаджиеву заявили, что руководство МВД дало указание не привлекать женщин к уголовной ответственности.

Разбирательство было возобновлено после того, как Бахтияр Гаджиев стал призывать к санкциям против властей Азербайджана в связи с нарушением прав человека в стране.

Его вызывали в полицию и предупреждали, что если он не прекратит эти призывы, то будет наказан. Именно на следующий день после введения персональной санкции против офицера азербайджанской полиции его арестовали.

Гаджиев также заявил, что ему непонятно почему против него не прекращение обвинение по ст. «контрабанда». Он указал, что в 2019-2022 не был в Грузии, а на запросы о его банковских счетах и имуществе в Грузии, из этой страны пришел отрицательный ответ.

Следующее заседание суда назначено на 1 марта.

* Бахтияр Гаджиев был задержан 9 декабря 2022 г. по обвинению в хулиганстве ст. 221 и 289 (неуважение к суду) УК. В июле того же года ему предъявили обвинения по ст. 192 (незаконное предпринимательство), 193-1 (легализация доходов, полученных преступным путем) и 206 ( контрабанда) УК.

7 ноября Гаджиеву было предъявлено обвинение по ст. 213.1 УК (уклонение от уплаты налогов, страховых платежей по безработице, обязательному медицинскому и социальному страхованию).

Все предъявленные обвинения сфабрикованы. Бахтияр Гаджиев убежден, что причина ареста и обвинений критика властей. Правозащитники признали его политзаключенным.