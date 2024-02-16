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(6 часов назад)
В Мюнхене Ильхам Алиев выступит на панельной дискуссии по климату

В Мюнхене Ильхам Алиев выступит на панельной дискуссии по климату

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В Мюнхене Ильхам Алиев выступит на панельной дискуссии по климату

17 февраля на панельных дискуссиях на тему: «Перспективы международной климатической дипломатии»  вместе с другими участниками выступит глава Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом говорится в программе Мюнхенской конференции по безопасности.

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