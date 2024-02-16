В Мюнхене Ильхам Алиев выступит на панельной дискуссии по климату

В Азербайджане как в политике, так и экономики царит авторитаризм, что создает проблемы для развития экономики. В то же время, он считает правильным курс правительства на переход от поставщика углеводородов к производителю технологий. Но для этого Азербайджан должен интегрироваться в мировые экономические процессы не как сырьевая страна. Для этого необходимо кардинально поменять политическое управление.