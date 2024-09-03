37%ная явка избирателей вызвала возобновление дебатов о легитимности парламента в Азербайджане

Один и тот же избиратель голосует на двух отдельных участках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана объявила, что явка избирателей на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 1 сентября, составила 37%. Однако некоторые наблюдатели утверждают, что реальная явка избирателей составила около 10-15%. На предыдущих парламентских выборах этот показатель был примерно на 10% выше.

В начале 2000-х годов требование кворума для парламентских выборов в Азербайджане было отменено. В то время этот вопрос вызвал широкие дискуссии и даже определенные дебаты о легитимности парламента. С тех пор в целом отмечается, что явка избирателей на парламентских выборах ниже, чем на президентских выборах в стране. Однако до сих пор официальный показатель явки никогда не был таким низким.

Теперь некоторые аналитики снова поднимают вопрос легитимности. Они считают, что при таких обстоятельствах влияние парламента на политические и социальные вопросы также уменьшается.

Однако представитель правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), получившей, согласно предварительному списку ЦИК, более половины мест в парламенте, Эльман Насиров заявил агентству Turan, что выбор сделал народ, и он избрал тех, кто в первую очередь служил интересам народа и государства: «В этой ситуации опытные и профессиональные люди во всех секторах — внешней политике, экономике, социальной и культурной сферах — лидируют в своих округах, согласно объявленным результатам выборов».

По мнению Насирова, внимательное изучение деятельности этих лиц быстро выявляет, что в парламент входят люди, обладающие как теоретическими, так и практическими знаниями в областях экономики, связанных с внешней политикой, а также люди с обширными знаниями и навыками в культурных областях: «Уже сейчас можно сказать, что парламент 7-го созыва будет собранием достаточно знающих, образованных, опытных и патриотичных людей. В любом случае, истина одна: суд народа является высшей мерой. Они избирают, и их выбор нужно уважать».

Мустафа Гаджибейли, заместитель председателя оппозиционной партии «Мусават», которая участвовала в этих выборах с более чем 20 кандидатами, но, по предварительным официальным данным, не добилась лидерства ни в одном округе, сообщил Радио Свобода, что, по его наблюдениям, явка избирателей в некоторых округах была даже ниже 10%: «Основная причина этого — недоверие общества к выборам. Поскольку выборы неоднократно фальсифицировались, общественность не доверяет процессу и не участвует. Из 10%, которые проголосовали, примерно половину мы убедили прийти, а другую половину — люди, мобилизованные административным ресурсом правительства».

Гаджибейли отметил, что предвыборная обстановка была плохой: «Не было никаких дебатов, не проводились опросы во время выборов. Из-за отсутствия демократической атмосферы перед выборами и даже продолжающихся политических арестов в период выборов в стране сохранялась атмосфера страха, и естественно, что общественность не была активна в такой обстановке».

Он считает, что по этим причинам выборы нельзя считать легитимными: «Партия «Мусават» требует повторного проведения выборов, создания демократической атмосферы в стране и освобождения политзаключенных».

Гаджибейли подчеркнул, что, согласно законодательству, полномочия парламента в Азербайджане сведены к минимуму. Однако, по его мнению, если бы в парламент вошли действительно независимые депутаты, представляющие народ и государственные интересы Азербайджана, а не избранные мошенническим путем, то влияние парламента на политический курс страны возросло бы.

Политический обозреватель Шахин Джафарли также считает, что если на выборах имели место фальсификации, то это означает узурпацию власти, что, согласно Конституции, является тягчайшим преступлением против народа: «Мы часто слышим, - почему общественность не протестует или почему она принимает ситуацию? Я не согласен с этим мнение. Отказом от участия в выборах, азербайджанский народ на самом деле выражает свой протест. Пока самой безопасной формой протеста является «игнорирование» спектакля под названием выборы и воздержание от процесса, пока народ выбирает этот путь, а именно пассивный бойкот».

По словам эксперта, их заставили сообщить о 37%-ной явке на выборах: «В реальности общая явка по стране не достигла даже 7%. Это явно создает проблему легитимности».

Он считает, что люди потеряли веру в возможность честных выборов и в то, что к их воле будет проявлено уважение: «События в день выборов также опровергают утверждения о возросшей популярности правительства после освобождения оккупированных территорий. Те, кто организовал этот спектакль, сами дают веские основания для таких выводов».

В предварительном отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, опубликованном 2 сентября, подчеркивается, что существующие условия не позволяют провести выборы в соответствии с демократическими стандартами.