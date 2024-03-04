Арестованный блогер  жалуется на отсутствие медицинской помощи в СИЗО

У содержащегося в СИЗО города Гянджи учредителя сайта demokratik.az Османа Нариманоглу (Рзаева) ухудшилось состояние, сообщила его супруга Арзу Рзаева.

Она отметила, что Нариманоглу страдает ревматической болезнью, и последнее время у него усилились боли в суставах и он не спит по ночам. За 20 месяцев содержания в СИЗО ему ни разу не проводили медицинского обследования. Этого не сделали даже, когда он проводил 15 дней голодовку, утверждает супруга.

«Осман неоднократно обращался к руководству СИЗО, чтобы ему оказали медицинскую помощь. Но ему даже обезболивающих лекарств не дают”, - отметила Рзаева.

Рзаева обратилась к руководству Минюста, Пенитенциарной службы и Главного медуправления при Минюсте с просьбой о переводе Нариманоглу в госпиталь в Баку.

Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 г. по обвинению в вымогательстве. После ареста он заявил, что обвинения ложные и его оклеветали чиновники Управления мелиорации, а также врачи Геранбойского и Гейгельского районов, о коррупции которых сайт публиковал материалы. 25 января суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы. Правозащитники признали Османа Нариманоглу политзаключенным.