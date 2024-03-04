На стадионе «Карабах» будет установлен памятник национальному герою Аллахверди Багирову

Первый азербайджанский скульптурный памятник после освобождения Карабаха будет установлен в спортивном комплексе Агдама, стадионе "Карабах". Как сообщил депутат Агил Аббас, на территории восстанавливаемого стадиона установят скульптуру героя Азербайджана, командира и создателя добровольческого батальона в годы первой карабахской войны Аллахверди Багирова.

Прежде творение молодого скульптора Элдара Зейналова планировалось установить на Аллее шехидов в агдамского селе Гузанлы, не подвергшегося оккупации и разрушения армянами.

Как сказал Зейналов, скульптура Багирова одобрена народны художником Азербайджана, академиком Омаром Эльдаровым.

Зейналов - автор нескольких скульптур. Одна из них- - скульптурная композиция "Семь красавиц", стоявшая на площади Фонтанов в Баку. Элдар Зейналов и Телман Зейналов соавторы этой композиции. Скульптура великому азербайджанскому поэту Низами Гянджеви также создана братьями Элдаром и Телманом Зейналовыми.

Аллахверди Багиров родился 22 апреля 1946 года в Агдаме. Был футболистом и футбольным тренером в Агдаме. 1 октября 1991 года под командованием Аллахверди Багирова и его брата - Эльдара Багирова были сформированы воинские части в Агдаме. В январе 1992 года табор под командованием Аллахверди Багирова разгромил живую силу и технику армянских оккупантов в селе Нахчыванлы, продвинулся со 150 бойцами до Аскеранской крепости, захватил высоты в селе Пирджамал, занял позиции напротив села Кятук. В боях за село Аранзамин его отряд уничтожил 100 армянских солдат и взял в плен 10 солдат противника. Когда стало известно о нападении армянских боевиков на Ходжалы 25-26 февраля 1992 года, каждый, кто мог, пытался пробиться к городу, чтобы спасти оставшихся там людей. Аллахверди Багиров сумел спасти немало жителей Ходжалы. Ему удалось за три дня вызволить 1003 ходжалинцев из армянского плена. Он вел переговоры об обмене пленников. Аллахверди Багирову удалось вызволить из плена наших соотечественников. 12 июня 1992 года возвращаясь в штаб после проверки караульного поста, машина, в которой ехал Аллахверди Багиров, подорвалась на мине. Герой Карабахской войны Аллахверди Багиров похоронен в Агдаме.