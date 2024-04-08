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(6 часов назад)
AZAL начинает полеты в Бухарест

AZAL начинает полеты в Бухарест

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

AZAL начинает полеты в Бухарест

Национальный авиаперевозчик Азербайджана - AZAL с 3 июня запускает регулярные рейсы в столицу Румынии — Бухарест. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам, говорится в сообщении компании.

В ближайшее время авиакомпания AZAL планирует возобновить полеты в еще один крупный город Восточной Европы — столицу Болгарии — Софию. Рейсы в этом направлении будут также осуществляться дважды в неделю.

Ознакомиться с расписанием рейсов и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az или через мобильное приложение AZAL.

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