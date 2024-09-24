  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy210 C
  • Среда, 25 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 минут назад)
AZAL отменил рейсы в Израиль

AZAL отменил рейсы в Израиль

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

AZAL отменил рейсы в Израиль

Государственная авиакомпания AZAL в очередной раз отменила свои рейсы в Израиль в связи с широкомасштабными боевыми действиями на севере страны, на границе с Ливаном.

Как сказано в сообщении AZAL, это сделано «из соображений безопасности».

"Пассажиры с билетами в Тель-Авив могут оформить полный возврат средств или бесплатно изменить билет на другой рейс. Дополнительная информация о возобновлении рейсов по маршруту Баку–Тель-Авив–Баку будет предоставлена в зависимости от развития ситуации. Авиакомпания оперативно уведомит пассажиров о любых изменениях", - говорится в сообщении авиакомпании.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей