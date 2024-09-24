AZAL отменил рейсы в Израиль
AZAL отменил рейсы в Израиль
Государственная авиакомпания AZAL в очередной раз отменила свои рейсы в Израиль в связи с широкомасштабными боевыми действиями на севере страны, на границе с Ливаном.
Как сказано в сообщении AZAL, это сделано «из соображений безопасности».
"Пассажиры с билетами в Тель-Авив могут оформить полный возврат средств или бесплатно изменить билет на другой рейс. Дополнительная информация о возобновлении рейсов по маршруту Баку–Тель-Авив–Баку будет предоставлена в зависимости от развития ситуации. Авиакомпания оперативно уведомит пассажиров о любых изменениях", - говорится в сообщении авиакомпании.
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