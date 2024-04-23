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(3 часа назад)
Желает ли  Азербайджан возвращаться в ПАСЕ?
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Желает ли  Азербайджан возвращаться в ПАСЕ?

Стремление Азербайджана вернуть себе место в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) включает в себя сложное взаимодействие геополитических маневров, реформ внутренней политики и международной защиты прав человека. В основе этого дискурса лежит неустойчивая связь страны с принципами, которых придерживается Совет Европы, особенно в том, что касается прав человека и политических свобод.

Норвежский депутат Лиз Кристофферсен, содокладчик ПАСЕ по Азербайджану, недавно рассказала о продолжающихся дискуссиях в Комитете министров, направленных на реинтеграцию Азербайджана в организацию. Комментарии Кристофферсена свидетельствуют о том, что возвращение Азербайджана зависит от выполнения конкретных требований, что свидетельствует о четком ожидании ощутимых реформ.

Приостановление деятельности делегации Азербайджана в начале этого года подчеркивает обеспокоенность Совета по правам человека в стране. Правозащитник Башир Сулейманлы выразил опасения, что восстановление мандата делегации без существенных изменений будет означать отказ Совета от приверженности своим ценностям.

Напротив, Алимамед Нуриев из Фонда конституционных исследований выступил в защиту готовности Азербайджана к сотрудничеству, объяснив предыдущее исключение страны как ответ на предвзятые оценки Совета. В интервью Радио Азадлыг Нуриев раскритиковал предполагаемые двойные стандарты Совета, особенно в свете геополитических вызовов и проблем безопасности, с которыми сталкивается Азербайджан, в частности, его действий по возвращению территорий и последующей международной реакции.

Фоном для этой дипломатической борьбы является региональная и внутренняя политика Азербайджана в целом. Страна восстановила контроль над своими территориями в результате серии военных операций, которые, укрепляя национальный суверенитет, вызвали международную критику в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека. Эти операции и их последствия существенно повлияли на международный авторитет Азербайджана и его отношения с такими организациями, как ПАСЕ.

Внутри страны ситуация не менее напряженная. Заключение под стражу и последующий домашний арест Губада Ибадоглу, председателя Партии демократии и благосостояния Азербайджана, подчеркивает сохраняющуюся обеспокоенность по поводу политических репрессий. Подобные шаги можно рассматривать как попытку успокоить международных наблюдателей в преддверии таких важных событий, как Конференция ООН по изменению климата (COP29) и предстоящие парламентские выборы, а также как стратегические шаги по смягчению критики.

Диалог между Арменией и Азербайджаном и потенциальное продвижение к заключению мирного договора также играют решающую роль. Позитивные сдвиги в этой сфере могут улучшить позиции Азербайджана в ПАСЕ, поскольку мирные решения, скорее всего, будут соответствовать принципам Совета.

Размышления Нуриева о выборочном возмущении разрушением культурного наследия в зонах конфликтов и предвзятом применении либеральных ценностей указывают на более широкое разочарование в международных организациях, которые воспринимаются как ориентированные на Запад. Это мнение усложняет дискуссию о правах человека и демократизации, предполагая, что, хотя Азербайджан, возможно, готов пойти на уступки, он также ожидает более сбалансированного подхода от международных организаций, таких как Совет Европы.

По сути, потенциальное восстановление Азербайджана в ПАСЕ заключается не только в выполнении контрольного перечня реформ, но и в том, чтобы ориентироваться в сложной динамике международной дипломатии, региональной безопасности и внутриполитических реформах. Ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для определения того, сможет ли Азербайджан привести свою внутреннюю политику в соответствие с ожиданиями международного сообщества, не жертвуя при этом своим суверенитетом или приоритетами в области безопасности.

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