Азербайджанский военный погиб во время учений
Азербайджанский военный погиб во время учений
В ходе учений погиб военнослужащий N–ской воинской части министерства обороны Азербайджана, рядовой Халафов Салех Камал оглу, сообщила военная прокуратура Азербайджана.
В Губадлинской военной прокуратуре было начато расследование в связи с поступившей информацией о гибели 5 апреля во время выполнения учебных стрельб военнослужащего Халафова в результате выстрела из закреплённого за ним огнестрельного оружия.
Общество
-
- 6 апрель 2024, 20:57
После вчерашней встречи с высокими ставками в Брюсселе среди азербайджанских неправительственных экспертов растет скептицизм в отношении предполагаемых результатов и последствий дипломатической встречи тет-а-тет. Встреча, на которой премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, вызвала шквал предположений и анализа, а президент Ильхам Алиев назвал ее потенциальной угрозой интересам Азербайджана.
-
- 6 апрель 2024, 13:19
Сотрудник Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) Пириев Анар Мюршюд оглу, 2000 г.р. пострадал при взрыве детонатора в Агдамском районе.
-
- 5 апрель 2024, 22:18
В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Азада Меджидова 5 апреля началось подготовительное заседание по делу руководителя youtube-проекта Kanal-11 Теймура Керимова, обвиняемого в вымогательстве.
-
- 5 апрель 2024, 16:41
6 апреля в Баку и на Апшероне утром и вечером ожидаются осадки. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +6+11, днем +13+18 градусов.
Написать отзыв