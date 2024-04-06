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(4 часа назад)
Азербайджанский военный погиб во время учений

Азербайджанский военный погиб во время учений

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджанский военный погиб во время учений

В ходе учений погиб военнослужащий N–ской воинской части министерства обороны Азербайджана, рядовой Халафов Салех Камал оглу, сообщила военная прокуратура Азербайджана.

В Губадлинской  военной прокуратуре было  начато расследование в связи с поступившей  информацией о гибели 5 апреля  во время выполнения учебных стрельб военнослужащего Халафова в результате выстрела из закреплённого за ним огнестрельного оружия.

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