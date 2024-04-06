Азербайджанский военный погиб во время учений

После вчерашней встречи с высокими ставками в Брюсселе среди азербайджанских неправительственных экспертов растет скептицизм в отношении предполагаемых результатов и последствий дипломатической встречи тет-а-тет. Встреча, на которой премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, вызвала шквал предположений и анализа, а президент Ильхам Алиев назвал ее потенциальной угрозой интересам Азербайджана.