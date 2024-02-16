Блестящая победа «Карабаха»

Футбольный клуб «Карабах» из Агдама в первом матче этапа плей-офф Лиги Европы уверенно победил в гостях португальскую «Брагу» со счетом 4:2.

В матче, который состоялся в Браге поздно вечером по местному времени 15 февраля, счет на 21-ой минуте с пенальти открыл полузащитник «Карабаха» Марко Янкович.

Но в конце первого тайма хозяева сравняли счет.

Во втором тайме, на 54-ой минуте после розыгрыша штрафного удара Зубир вывел «Карабах» вперед 2:1. Спустя 11 минут Жуниньо забил третий гол «Карабаха». А еще через 4 минуты Зубир увеличил разрыв в счете до 4:1.

На 90+1 минуте Моутиньо сократил разрыв в счете 2:4.

В целом, матч прошел при подавляющем преимуществе «Карабах» и счет мог быть более крупным.

Хозяева лишь фрагментарно усиливали натиск на ворота «Карабаха».

Таким образом, перед ответной игрой в Баку, «Карабах» значительно облегчил себе задачу по выходу в 1/8 финала Лиги Европы.

Азербайджанскую команду даже устроит поражение разницей в 1 мяч.