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(9 часов назад)
Блогер арестован по обвинению в вымогательстве

Блогер арестован по обвинению в вымогательстве

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Блогер арестован по обвинению в вымогательстве

Арзу Саядоглу был задержан 16 января, а 18-го числа он был арестован  на 4 месяца, сообщили в понедельник агентству Turan в Сабаильском районном суде Баку.

Саядоглу предъявлено обвинение по ст.182.2.4. (вымогательство, с целью завладения имуществом в значительном размере) УК Азербайджана. Ему грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.  Следствие ведет Служба Государственной Безопасности.

В чем именно заключается вымогательство и когда оно было совершено, не сообщается.

Напомним, что об исчезновении блогера сообщили 26 января правозашитники.  Саядоглу перестал выходить на связь после того, как выступил в эфире он-лайн издания Azad Soz, где резко раскритиковал власти Азербайджана и призвал граждан к антиправительственным протестам.

 

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