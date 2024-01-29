Блогер арестован по обвинению в вымогательстве
Блогер арестован по обвинению в вымогательстве
Арзу Саядоглу был задержан 16 января, а 18-го числа он был арестован на 4 месяца, сообщили в понедельник агентству Turan в Сабаильском районном суде Баку.
Саядоглу предъявлено обвинение по ст.182.2.4. (вымогательство, с целью завладения имуществом в значительном размере) УК Азербайджана. Ему грозит лишение свободы от пяти до десяти лет. Следствие ведет Служба Государственной Безопасности.
В чем именно заключается вымогательство и когда оно было совершено, не сообщается.
Напомним, что об исчезновении блогера сообщили 26 января правозашитники. Саядоглу перестал выходить на связь после того, как выступил в эфире он-лайн издания Azad Soz, где резко раскритиковал власти Азербайджана и призвал граждан к антиправительственным протестам.
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