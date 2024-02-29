Блогеру  Джамилю Мамедли грозит  более 8 лет тюрьмы

В Сумгайытском суде по тяжким преступлениям 29 февраля по делу блогера Джамиля Мамедли состоялось заключительное выступлением гособвнителя. Он предложил осудить Мамедли к 8 годам 3 месяцам лишения свободы.

Мамедли был взят под стражу в августе 2023 г. в связи с предъявлением ему обвинений по ст. 221.2.2 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 182.2.1 (вымогательство путем угроз группой лиц, по предварительному сговору имущества в значительном размере) и 178.2 (мошенничество, совершенное группой лиц) УК Азербайджана.

Адвокат Фариз Намазлы на сегодняшнем заседании попросил суд оправдать своего подзащитного. Он указал, что вина Мамедли в совершении мошенничества и вымогательстве не была доказана, а по ст. «хулиганство» стороны достигли мирового соглашения. Следующее заседание суда состоится 7 марта.

По утверждению стороны обвинения, в декабре 2022 г. после ДТП в Хачмазском районе, Мамедли нанес двум людям телесные повреждения.

Что касается «вымогательства» и «мошенничества», то оно основывается на жалобе нескольких лиц. В частности, на Мамедли пожаловались дети хозяйки рынка города Губа Габибовой, убитой в 2010 г. Заявители утверждают, что в 2017 году Мамедли позвонил им и предложил оказать воздействие на прокуратуру для раскрытия преступления и получил у них за свои услуги 10 тыс. манат. Однако в деле нет никаких доказательств, подтверждающих передачу Мамедли этой суммы, заявил адвокат.

Другие потерпевше, утверждали, что Мамедли вымогал у них деньги в обмен на удаление из социальных сетей, опубликованных им, порочащих этих людей сведений.

Однако сами потерпевшие подтвердили, что не передавали деньги лично Мамедли , а через посредника. Этот человек признал на следствии, что получал деньги, однако его не привлекли в качестве обвиняемого, отмечал адвокат.

Мамедли ранее сотрудничал с азербайджанской службой «Радио Свобода». В последние годы он публиковался в основном в социальных сетях. При этом, против него было подано несколько исков о диффамации, включая главу Губинского района. По этим искам Мамедли был приговорен к исправительным работам. Мамедли был признан местными правозащитниками политзаключенным.