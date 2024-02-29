Недавние встречи в Берлине между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном подчеркнули непрекращающийся дипломатический танец вокруг региона Южного Кавказа. Несмотря на заверения президента Азербайджана Ильхама Алиева в том, что его страна не вынашивает планов агрессии против Армении, в отношении перспектив подлинного мира царит большой скептицизм.

Заявление Алиева прозвучало на фоне растущей напряженности, подпитываемой спекулятивными сообщениями в азербайджанских СМИ, предполагающими происки Запада с целью вновь втянуть Армению в конфликт с Азербайджаном. Эти утверждения находят отклик в комментарии главы Института политического менеджмента Азера Гасымлы, который в программе «Сложный вопрос» утверждает, что участие руководства Азербайджана в берлинских переговорах служит лишь тактикой затягивания процесса, организованной под патронажем России.

Гасымлы считает, что стратегические интересы России в регионе, в частности ее желание сохранить контроль над Зангезурским коридором, диктуют повествование о постоянной напряженности. Он утверждает, что давление России на Азербайджан, проявляющееся в ее стремлении установить контроль над коридором через пограничную службу ФСБ, является существенным препятствием на пути к прочному мирному соглашению.

Согласно анализу Гасымлы, нежелание правительства Азербайджана конструктивно участвовать в мирных переговорах проистекает из его соответствия интересам России. Он предполагает, что Азербайджан невольно стал пешкой в более широких геополитических амбициях России, позиционируя себя как форпост российского влияния на Южном Кавказе.

Более того, комментарий Гасымлы ставит под сомнение эффективность дипломатических усилий Запада, характеризуя их как простую театральность, направленную на то, чтобы выиграть время, а не способствовать подлинному прогрессу на пути к миру. Он ставит под сомнение искренность взаимодействия Азербайджана с западными платформами, такими как переговоры в Гранаде и Брюссельский формат, предполагая, что эти взаимодействия служат в первую очередь церемониальными жестами, лишенными существенных обязательств.

Анализ Гасымлы бросает вызов преобладающему нарративу, распространяемому проправительственными СМИ в Азербайджане, которые часто поносят Запад как провокатора региональной нестабильности. Вместо этого он утверждает, что Россия, движимая своими имперскими амбициями, активно разжигает напряженность, чтобы утвердить свое господство в регионе.

В конечном счете, оценка Гасымлы подчеркивает ненадежный характер дипломатических усилий на Южном Кавказе, где укоренившиеся геополитические интересы затмевают подлинные стремления к миру. Несмотря на видимость диалога и переговоров, основополагающая динамика силовой политики продолжает диктовать сценарий развития региона, оставляя мало места для оптимизма относительно перспектив достижения значимого мирного соглашения.