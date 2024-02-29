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(32 минуты назад)
Муниципальные выборы в Tурции

Муниципальные выборы в Tурции

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Маис Ализаде
Маис Ализаде

Обозреватель

Определяющее влияние муниципальных выборов на двусторонние отношения Турции

Несмотря на заверения российской стороны о том, что визит президента РФ  в Турцию осуществится  в конце апреля-начале мая, происходящие события не позволяют уверовать в это окончательно.  

В  частности, очевидно, что ужесточение санкций против России странами G7 24 февраля 2024 года, на что сильно повлияла  и  гибель российского оппозиционера А. Навального 16 февраля в  исправительной колонии «Полярный волк», весьма строго проанализировано  также и в Анкаре, что значительно снижает  вероятность как позитивного ответа на запрос северного соседа о визите, так и поездки президента Турции  в Сочи.

И в ситуации после 16/24 февраля, когда последующий этап взаимоотношений с Анкарой  будет иметь для Москвы очень большое значение, как избранные Россией  новые стратегия и тактика, так и реакция  на них Турции  будут играть  важную роль не только в отношениях между ними, но и в региональных и международных процессах.

Что может предпринять Москва против Анкары, выйди их взаимоотношения за рамки прежнего русла? Поздравление В. Путиным  Р. Эрдогана по случаю его 70-летнего юбилея, вопреки тому, что этого не было в повестке дня в Турции, говорит  о том, что Кремль  не прочь сохранить эти отношения как можно более теплыми.

Вместе с тем, если итоги выборов 17 марта в России известны заранее,  то вероятность проигрыша на муниципальных выборах 31 марта в Турции  возглавляемого  Р. Эрдоганом союза отнюдь не мала. А какой же, интересно, будет реакция Москвы, если в итоге муниципальных выборов Анкара, Стамбул и Измир останутся под управлением  оппозиции и центральное правительство Турции столкнется с угрозой досрочных выборов? Как по мере  углубления пропасти между системами политического управления в контексте отношения к демократии этот фактор повлияет на будущее российско-турецких отношений? Сейчас вопрос заключается в этом, и роль демократии в российской ситуации на 18 марта и турецкой ситуации  на 1 апреля может стать определяющей.

Утверждается, что в отставке правительства Палестины в условиях конфликта,  представляющего  большой интерес для власти, укрепляющей  новую  исламистскую  политическую идентичность (1),  сыграло свою роль также и сильное влияние Анкары. При подтверждении  этого положения г-н Р.Эрдоган искусно воспользуется им в  предвыборной кампании муниципальных выборов.

По мере раскручивания избирательной  кампании становится видно, как партии, состоящие в альянсе на выборах 14/28 мая 2023 года, но сейчас решившие  идти на муниципальные выборы 31 марта каждая в отдельности, слабеют с каждым днем.

Как полагает специалист по политическим коммуникациям проф.  Эмре Эрдоган (газета «Джумхуриет» - 27 февраля), основной  целью как выступающей отдельно от оппозиционного союза прокурдской Партии DEM (Партии народного равенства и демократии), так и Новой партии благоденствия (Yeniden Refah Partisi), действующей независимо от правящего альянса, уже является  «невозможность победы Экрема Имамоглу и Мурата Курума».

Хотя в этой борьбе  перед выборами в мэрию  Стамбула ситуация в  один день складывается в пользу кандидата от правящей партии, а в другой день –   от оппозиционной партии, ясно, что до последних дней  агитационной кампании разрыв между ними не будет особо расти в пользу какого-либо одного из них.

Впрочем, можно прогнозировать, что среди значимых итогов муниципальных выборов 31 марта будут: исход малых партий с политической арены, постепенное смещение центра притяжения  политического ислама от ПСР к  Новой партии благоденствия Фатиха Эрбакана – сына гуру турецких политических исламистов Неджметтина Эрбакана и, наконец, спрос общества на создание правоцентристской  партии с совершенно новой  философией.

Как известно, значение проводимых в Турции с 1950 года многопартийных выборов для углубления и правового и организационного  закрепления в стране демократии невозможно переоценить, однако роль в этом деле проводимых с 1984 года выборов в мэрии не меньше, чем парламентских выборов.

В этом и состоит одна из причин нашей уверенности в том, что муниципальные выборы 31 марта сыграют важную роль в определении  Турцией  отношений с диктатурами и демократическими странами.  А другая причина –  это то, что мы являемся свидетелями седьмых выборов, служащих развитию демократии в стране через органы местного самоуправления.

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1.См. П.В. Шлыков. «Политический ислам в Турции: Поиски новой идентичности»// Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 13. Востоковедение. 2008. № 4 (https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskiy-islam-v-turtsii-poiski-novoy-identichnosti/viewer)

 

 

 

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