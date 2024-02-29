Определяющее влияние муниципальных выборов на двусторонние отношения Турции

Несмотря на заверения российской стороны о том, что визит президента РФ в Турцию осуществится в конце апреля-начале мая, происходящие события не позволяют уверовать в это окончательно.

В частности, очевидно, что ужесточение санкций против России странами G7 24 февраля 2024 года, на что сильно повлияла и гибель российского оппозиционера А. Навального 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк», весьма строго проанализировано также и в Анкаре, что значительно снижает вероятность как позитивного ответа на запрос северного соседа о визите, так и поездки президента Турции в Сочи.

И в ситуации после 16/24 февраля, когда последующий этап взаимоотношений с Анкарой будет иметь для Москвы очень большое значение, как избранные Россией новые стратегия и тактика, так и реакция на них Турции будут играть важную роль не только в отношениях между ними, но и в региональных и международных процессах.

Что может предпринять Москва против Анкары, выйди их взаимоотношения за рамки прежнего русла? Поздравление В. Путиным Р. Эрдогана по случаю его 70-летнего юбилея, вопреки тому, что этого не было в повестке дня в Турции, говорит о том, что Кремль не прочь сохранить эти отношения как можно более теплыми.

Вместе с тем, если итоги выборов 17 марта в России известны заранее, то вероятность проигрыша на муниципальных выборах 31 марта в Турции возглавляемого Р. Эрдоганом союза отнюдь не мала. А какой же, интересно, будет реакция Москвы, если в итоге муниципальных выборов Анкара, Стамбул и Измир останутся под управлением оппозиции и центральное правительство Турции столкнется с угрозой досрочных выборов? Как по мере углубления пропасти между системами политического управления в контексте отношения к демократии этот фактор повлияет на будущее российско-турецких отношений? Сейчас вопрос заключается в этом, и роль демократии в российской ситуации на 18 марта и турецкой ситуации на 1 апреля может стать определяющей.

Утверждается, что в отставке правительства Палестины в условиях конфликта, представляющего большой интерес для власти, укрепляющей новую исламистскую политическую идентичность (1), сыграло свою роль также и сильное влияние Анкары. При подтверждении этого положения г-н Р.Эрдоган искусно воспользуется им в предвыборной кампании муниципальных выборов.

По мере раскручивания избирательной кампании становится видно, как партии, состоящие в альянсе на выборах 14/28 мая 2023 года, но сейчас решившие идти на муниципальные выборы 31 марта каждая в отдельности, слабеют с каждым днем.

Как полагает специалист по политическим коммуникациям проф. Эмре Эрдоган (газета «Джумхуриет» - 27 февраля), основной целью как выступающей отдельно от оппозиционного союза прокурдской Партии DEM (Партии народного равенства и демократии), так и Новой партии благоденствия (Yeniden Refah Partisi), действующей независимо от правящего альянса, уже является «невозможность победы Экрема Имамоглу и Мурата Курума».

Хотя в этой борьбе перед выборами в мэрию Стамбула ситуация в один день складывается в пользу кандидата от правящей партии, а в другой день – от оппозиционной партии, ясно, что до последних дней агитационной кампании разрыв между ними не будет особо расти в пользу какого-либо одного из них.

Впрочем, можно прогнозировать, что среди значимых итогов муниципальных выборов 31 марта будут: исход малых партий с политической арены, постепенное смещение центра притяжения политического ислама от ПСР к Новой партии благоденствия Фатиха Эрбакана – сына гуру турецких политических исламистов Неджметтина Эрбакана и, наконец, спрос общества на создание правоцентристской партии с совершенно новой философией.

Как известно, значение проводимых в Турции с 1950 года многопартийных выборов для углубления и правового и организационного закрепления в стране демократии невозможно переоценить, однако роль в этом деле проводимых с 1984 года выборов в мэрии не меньше, чем парламентских выборов.

В этом и состоит одна из причин нашей уверенности в том, что муниципальные выборы 31 марта сыграют важную роль в определении Турцией отношений с диктатурами и демократическими странами. А другая причина – это то, что мы являемся свидетелями седьмых выборов, служащих развитию демократии в стране через органы местного самоуправления.

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1.См. П.В. Шлыков. «Политический ислам в Турции: Поиски новой идентичности»// Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 13. Востоковедение. 2008. № 4 (https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskiy-islam-v-turtsii-poiski-novoy-identichnosti/viewer)