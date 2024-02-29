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(33 минуты назад)
США о незаконном задержании российскими оккупантами граждан Грузии
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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США о незаконном задержании российскими оккупантами граждан Грузии

В четверг Соединенные Штаты отреагировали на сообщения о том, что российские оккупанты незаконно задержали гражданина Грузии в Карели.

"Мы знаем о сообщениях, что гражданин Грузии был задержан российскими оккупационными силами на этой неделе, а двое других были задержаны на прошлой неделе", - сказал корреспонденту Turan пресс-секретарь Государственного департамента. 

"Эти задержания являются дополнительными напоминаниями о том, что Россия продолжает оккупировать 20 процентов Грузии", - добавил представитель Госдепа..

"Мы еще раз призываем Россию немедленно выполнить свое однозначное обязательство по соглашению о прекращении огня, при посредничестве ЕС от 12 августа 2008 года, по выводу своих сил на предконфликтные позиции, а также выполненить свои обязательства по обеспечению  доступа для гуманитарной помощи", - заключил представитель.. 

Служба государственной безопасности Грузии (SSSG) заявила вчера о незаконном задержании грузинского гражданина российскими оккупационными силами недалеко от деревни Тахтисдзири, муниципалитет Карели. 

"Международные партнеры были немедленно проинформированы об инциденте", - говорится в сообщении SSSG. "Все доступные механизмы активированы, чтобы как можно скорее освободить незаконно задержанного гражданина Грузии”, - cказано в пресс-релизе SSSG. 

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