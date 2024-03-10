Британский суд оставил в силе ордер на арест имущества депутата Парламента Азербайджана в Лондоне

Согласно сообщению "Голоса Америки", британский суд оставил в силе решение о помещении под арест в Лондоне имущества на сумму 50 миллионов долларов, принадлежащего депутату парламента Азербайджана Джаванширу Фейзиеву и его жене. Это решение, подтвержденное проектом отчетов об организованной преступности и коррупции (OCCRP), последовало за заявлением Британского национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в июне 2023 года.

По данным NCA, имеются убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что Фейзиев и его жена приобрели замороженное имущество в результате деятельности по отмыванию денег, причем транзакции проводились через компании, ранее замешанные в аналогичных незаконных финансовых схемах. Несмотря на поданное адвокатом семьи Фейзиевых ходатайство об отмене ордера на арест, 8 марта 2024 года суд отклонил апелляцию.

Transparency International приветствовала решение суда, подчеркнув важность привлечения к ответственности тех, кто стремится отмывать доходы от преступлений и коррупции в Соединенном Королевстве. Организация подчеркнула необходимость получения правоохранительными органами адекватных ресурсов для эффективной борьбы с экономическими преступлениями и предотвращения превращения Великобритании в убежище для незаконных средств.

Это не первый случай, когда семья Фейзиевых сталкивается с пристальным вниманием к своей финансовой деятельности в Великобритании. Ранее Британское национальное агентство по борьбе с преступностью заморозило более 20 миллионов долларов на счетах семьи, обвинив в причастности к международной схеме отмывания денег, получившей название "Азербайджанская прачечная самообслуживания".

В январе 2022 года Вестминстерский магистратский суд вынес постановление о конфискации более 7 миллионов долларов замороженных средств, сославшись на доказательства того, что деньги были получены с помощью сфабрикованных документов, предназначенных для сокрытия деятельности по отмыванию денег.

В исследовательской статье OCCRP об "Азербайджанской прачечной самообслуживания", опубликованной в 2017 году, утверждалось, что две компании, предположительно принадлежащие Джаванширу Фейзиеву, получили 138 миллионов долларов через механизм незаконного отмывания денег.

Несмотря на эти обвинения, Фейзиев категорически отрицал какую-либо причастность к отмыванию денег или другой незаконной деятельности. Его отрицание остается непоколебимым даже после того, как президент Азербайджана наградил его орденом "Шохрат" в 2023 году.

Поскольку судебное разбирательство продолжается, это дело подчеркивает важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и поддержании целостности глобальных финансовых систем.