Стремясь решить проблемы дефицита воды в будущем и укрепить свою энергетическую безопасность, Узбекистан в настоящее время ведет переговоры с Государственной корпорацией "Росатом" об изучении возможности внедрения технологии сухих градирен при строительстве атомной электростанции на своей территории.

Полина Лайон, директор Департамента устойчивого развития Росатома, подчеркнула актуальность проблемы дефицита воды в Узбекистане, прогнозируя потенциальные проблемы к 2050 году. Внедрение технологии "сухой градирни" представляет собой жизнеспособный обходной путь для снижения потребления воды, предлагая сложное, но технически продвинутое решение для решения будущих проблем с водными ресурсами в Узбекистане.

Амбициозные планы "Росатома" предполагают строительство атомной электростанции в Узбекистане, состоящей из двух энергоблоков, оснащенных реакторными установками ВВЭР-1200. Алексей Лихачев, директор "Росатома", подтвердил, что переговоры с Узбекистаном продвинулись к завершающей стадии, сигнализируя о скорой реализации этого стратегического партнерства.

Решая задачи энергетической диверсификации, Министерство энергетики Узбекистана наметило амбициозные цели в области атомной энергетики, направленные на покрытие 15-18 процентов потребностей страны в электроэнергии к 2030 году. Выбор участка вблизи озера Тузкан, в непосредственной близости от границы с Казахстаном, отражает стратегические соображения по развитию инфраструктуры и региональной энергетической интеграции.

Тем временем в соседнем Казахстане "Росатом" остается в шорт-листе компаний, претендующих на возможность построить атомную электростанцию на берегах озера Балхаш. Тем не менее, приверженность правительства демократическим процессам принятия решений очевидна, поскольку предложения о строительстве атомной электростанции будут рассмотрены только после одобрения населением в ходе общенационального референдума - подтверждения приверженности Казахстана прозрачному управлению и участию общественности в стратегических энергетических инициативах.

Однако стремление Узбекистана к атомной энергетике вызвало острые дебаты среди общественности и активистов-экологов, особенно относительно экологической безопасности проекта и сейсмостойкости. Опасения по поводу выбора России в качестве партнера для строительства еще больше подогревают скептицизм и пристальное внимание к предполагаемой атомной электростанции в Джизакской области.

Дмитрий Калмыков, эколог и директор общественного объединения "Карагандинский экомузей", выступил с резкой критикой инициативы, сославшись на катастрофическое наследие ядерных катастроф, таких как Чернобыль и Фукусима, как мучительное напоминание о присущих ядерной энергетике рисках.

Опасения Калмыкова усугубляются историческими обидами Казахстана, связанными с испытаниями ядерного оружия на его территории, что способствует глубоко укоренившемуся отвращению населения к ядерным технологиям. Призрак прошлых травм вырисовывается во всей красе, бросая тень сомнения в целесообразности и безопасности внедрения ядерной энергетики в регионе. Несмотря на согласованные усилия российских ученых-ядерщиков по пропаганде проекта в Узбекистане, Калмыков утверждает, что шрамы истории препятствуют его принятию в Казахстане.

Конвенция Эспо, краеугольный камень международного экологического права, подчеркивает необходимость трансграничного сотрудничества при оценке воздействия потенциально опасных проектов на окружающую среду. В соответствии с этими рамками Узбекистан обязан информировать соседние государства, включая Казахстан, о своих ядерных амбициях и запрашивать их вклад в процесс оценки. Однако, как сообщает Самал Ибраева из Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, официального уведомления из Узбекистана не поступало — вопиющее упущение, вызывающее обеспокоенность по поводу прозрачности и подотчетности.

В ответ на растущее общественное беспокойство онлайн-движение "Узбеки против атомных электростанций" активизировало оппозицию проекту АЭС, мобилизуя поддержку посредством петиций и кампаний в социальных сетях. В петиции, адресованной президенту Шавкату Мирзиееву и другим ключевым заинтересованным сторонам, излагается целый ряд опасений, начиная от подверженности АЭС террористическим атакам и заканчивая сейсмическими рисками, создаваемыми выбранной строительной площадкой. Более того, петиция выступает за альтернативные энергетические решения, такие как добыча углеводородов, малые гидроэлектростанции и технологии зеленой энергетики, в качестве жизнеспособных альтернатив ядерной энергетике.

Разделяя эти опасения, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Узбекистан провести всестороннюю экологическую оценку, подчеркнув необходимость тщательного изучения потенциальных рисков, создаваемых для хрупкой экосистемы, окружающей озеро Тузкан — оазис экологического значения. Вмешательство МАГАТЭ подчеркивает серьезность экологических соображений при освоении ядерной энергии, призывая к осторожности и осмотрительности при определении сложной взаимосвязи между развитием энергетики и охраной окружающей среды.

Поскольку Узбекистан сталкивается с растущей оппозицией и пристальным вниманием регулирующих органов, судьба предлагаемой атомной электростанции висит на волоске. На фоне экологических проблем, геополитической чувствительности и общественного несогласия проект АЭС отражает сложное взаимодействие между энергетической политикой, охраной окружающей среды и вовлечением общественности — совокупность интересов, которые будут определять энергетическое будущее Узбекистана на долгие годы.