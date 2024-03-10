Национальный совет демократических сил (НСДС) 10 марта выступил с заявлением протеста против «насильственного закрытия Toplum TV и массовых арестов».
Национальный совет демократических сил (НСДС) 10 марта выступил с заявлением протеста против «насильственного закрытия Toplum TV и массовых арестов».
В документе указывается на ухудшение положения со свободой медиа в Азербайджане на протяжении последних 30 лет. Однако ситуация никогда было такой тяжелой как сейчас, считают авторы заявления.
Массовые репрессии, проведенные в последние месяцы в отношении он-лайн издания Abzas Medias, “с такой же жестокостью повторились и против сотрудников интернет-телевидения Toplum TV».
На этот раз целью стали не только профессиональные журналисты, но и гражданские активисты, далее сказано в документе.
В заявлении, приводятся фамилии арестованных, включая учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, спикера Платформы III Республика и руководителя Института демократических инициатив Акифа Гурбанова и др.
«Эта волна репрессий на примере Toplum Tv является попыткой устранить оставшиеся не многие островки свободы на медиапространсстве Азербайджана и ликвидировать последние остатки свободы слова в целом из жизни общества. В Азербайджане занятие оппозиционной политической и независимой журналистской деятельностью считается преступлением. Задержание сотрудников Toplum Tv с последующим захватом и удалением You Tube-канала этого интернет-ресурса обнажает главную цель репрессивной машины— уничтожить свободу слова», - сказано в заявлении НСДС.
Однако, как считают авторы заявления, ни аресты влиятельных политических лидеров, таких как Тофиг Ягублу и Губад Ибадоглу, ни уничтожение независимых интернет-ресурсов, ни репрессии не обеспечит режиму желаемой вечной власти. «Попытки создать в 21 веке третьего близнеца Северной Кореи и Туркменистана в европейском политическом и географическом пространстве – это несбыточная мечта», - далее отмечено в заявлении НСДС.
НСДС призвал народ к борьбе за демократические ценности, а международные организации решительно воздействовать на власти Азербайджана для прекращения репрессий.
6-8 марта в Азербайджане после обыска в офисе Toplum TV были арестованы 7 журналистов и активистов, еще двое переданы под надзор полиции.
Политика
-
- 11 март 2024, 13:49
Председатель производственного объединения «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев освобожден от занимаемой должности. На эту должность назначен его заместитель Азер Мамедов.
-
- 11 март 2024, 12:43
В Азербайджане действие особого карантинного режима продлено до 06:00 первого июля 2024 года. Соответствующее постановление подписал 11 марта премьер-министр Али Асадов.
-
- 11 март 2024, 12:21
В понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку с государственным визитом. В рамках визита он проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и примет участие в первом заседании казахско-азербайджанского Высшего межгосударственного совета, говорится в сообщении администрации президента Казахстана.
-
- 11 март 2024, 11:40
Конгрессмен США Джейми Раскин (демократ от Мэриленда) считает, что обвинения, которые правительство Азербайджана использовало для задержания доктора Губада Ибадоглу - изготовление фальшивых денег для поддержки религиозного экстремизма, - «настолько сомнительны и необоснованны, что их назвать сатирой».
Написать отзыв