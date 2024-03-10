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  • Национальный совет демократических сил (НСДС)  10 марта выступил с заявлением протеста против «насильственного закрытия Toplum TV и массовых арестов».
Национальный совет демократических сил (НСДС)  10 марта выступил с заявлением протеста против «насильственного закрытия Toplum TV и массовых арестов».

Национальный совет демократических сил (НСДС)  10 марта выступил с заявлением протеста против «насильственного закрытия Toplum TV и массовых арестов».

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Национальный совет демократических сил (НСДС)  10 марта выступил с заявлением протеста против «насильственного закрытия Toplum TV и массовых арестов».

В документе указывается на ухудшение положения со свободой медиа в Азербайджане на протяжении последних 30 лет. Однако ситуация никогда было такой тяжелой как сейчас, считают авторы заявления.

Массовые репрессии, проведенные в последние месяцы в отношении он-лайн издания  Abzas Medias, “с такой же жестокостью повторились и против  сотрудников интернет-телевидения Toplum TV».

На этот раз целью стали не только профессиональные журналисты, но и гражданские активисты, далее сказано в документе.

В заявлении, приводятся фамилии арестованных, включая учредителя Toplum TV Алескера Мамедли, спикера Платформы III Республика и руководителя Института демократических инициатив Акифа Гурбанова и др.

«Эта волна репрессий на примере Toplum Tv является попыткой устранить оставшиеся не многие островки свободы на медиапространсстве Азербайджана и ликвидировать последние остатки свободы слова в целом из жизни общества. В Азербайджане занятие оппозиционной политической и независимой журналистской деятельностью считается преступлением. Задержание сотрудников  Toplum Tv с последующим захватом и удалением You Tube-канала этого интернет-ресурса обнажает главную цель репрессивной машины—  уничтожить свободу слова», - сказано в заявлении НСДС.

Однако, как считают авторы заявления, ни аресты влиятельных политических лидеров, таких как Тофиг Ягублу и Губад Ибадоглу, ни уничтожение независимых интернет-ресурсов, ни репрессии не обеспечит режиму желаемой вечной власти. «Попытки создать в 21 веке третьего близнеца Северной Кореи и Туркменистана в европейском политическом и географическом пространстве – это несбыточная мечта», -  далее отмечено в заявлении НСДС.

НСДС призвал народ к борьбе за демократические ценности, а международные организации решительно воздействовать на власти Азербайджана  для прекращения репрессий.

6-8 марта в Азербайджане после обыска в офисе Toplum TV были арестованы 7 журналистов и активистов, еще двое переданы под надзор полиции.

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