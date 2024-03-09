Баку потребовал от Еревана возвращения всех 8 азербайджанских сел

Баку потребовал от Еревана возвращения всех 8 азербайджанских сел

Армения должна освободить все 8 азербайджанских сел, остающихся под ее оккупацией.

Об этом сообщили в службе вице-премьера правительства Азербайджана Шахина Мустафаева, комментируя утверждения в Армении об оккупации азербайджанской стороной территории 31 села этой страны.

В офисе вице-премьера назвали эти сообщения «недостоверными».

В связи с этим, азербайджанская сторона считает необходимым отметить, что «до проведения делимитации государственной границы совершенно безосновательно заявлять о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении «оккупированы».

Что касается 4-х неэксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна и они подлежат немедленному освобождению.

В рамках процесса делимитации будет решен и вопрос освобождения 4-х эксклавных сел (Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки) Азербайджана, оккупированных Арменией.

Отметим, что указанные 8 сел были оккупированы Арменией в начале 1990-х гг.

В офисе Мустафаева также отметили, что в рамках деятельности комиссий ведутся работы по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для проведения делимитационных работ.